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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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"Ездила к друзьям и родственникам в поисках воды": Анастасия Цимбалару вспомнила о непростом периоде войны

Актриса вспомнила о том непростом периоде, когда из-за отключений электричества и воды после съемочных смен ей приходилось просить воду у друзей и родных.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Анастасия Цимбалару

Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Украинская актриса Анастасия Цимбалару откровенно рассказала об усталости от войны, жизни в Киеве и чрезвычайно сложных съемках во время отключений электричества и обстрелов.

Цимбалару призналась, что за годы большой войны её внутреннее состояние сильно изменилось. Она всё сильнее ощущает усталость. В то же время артистка не хочет откладывать жизнь на потом. Цимбалару остается в Киеве, где живут её близкие и где есть работа. Именно профессия помогает ей отвлечься от тревожных мыслей. А ещё актриса учится позволять себе просто устать.

«Есть усталость, которую уже невозможно не замечать, есть тревога, ставшая частью нашей жизни. Но в то же время есть очень четкое понимание ценности простых вещей — людей рядом, возможности работать, быть дома, обнимать родных», — поделилась Анастасия в интервью «Фактам».

Анастасия Цимбалару

Анастасия Цимбалару

По словам артистки, работа стала для неё одним из способов вернуться к нормальной жизни. Особенно это ощущалось во время съёмок одного из сериалов, которые пришлись на один из самых сложных периодов войны.

«Это был чрезвычайно тяжелый период съемок, ведь мы работали в разгар блэкаутов, обстрелов, отключений отопления, воды и связи. На холодных локациях работали с помощью генераторов. После съёмочной смены ездила по друзьям и родственникам в поисках воды, чтобы помыть голову. Почти не спали месяцами, сильно мерзли, но по окончании проекта унесли с собой невероятное ощущение тепла и света. Спасались друг другом — поддержкой, объятиями, общим делом. Команда этого проекта прочно поселилась в моём сердце. Невыразимо благодарна за то, что мы смогли пройти этот непростой период вместе, в любви и уважении к общему делу и друг к другу», — вспомнила актриса.

Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Напомним, недавно Анастасия Цимбалару после поездки в Нью-Йорк сделала неожиданное признание о Голливуде.

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