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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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"Їздила по друзях і родичах у пошуках води": Анастасія Цимбалару пригадала непростий період війни

Акторка пригадала непростий період, коли через блекаути та відключення води після знімальних змін була змушена шукати її у друзів і рідних.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Українська акторка Анастасія Цимбалару відверто розповіла про втому від війни, життя в Києві та надскладні зйомки під час блекаутів і обстрілів.

Цимбалару зізналася, що за роки великої війни її внутрішній стан сильно змінився. Вона дедалі гостріше відчуває втому. Водночас артистка не хоче відкладати життя на потім. Цимбалару залишається в Києві, де живуть її близькі та є робота. Саме професія допомагає їй перемикатися від тривожних думок. А ще акторка вчиться дозволяти собі просто втомитися.

«Є втома, яку вже неможливо не помічати, є тривога, яка стала частиною нашого життя. Але водночас є дуже чітке розуміння цінності простих речей — людей поруч, можливості працювати, бути вдома, обіймати рідних», — поділилася Анастасія в інтерв’ю «Фактам».

Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару

За словами артистки, робота стала для неї одним зі способів повертатися до нормального життя. Особливо це відчулося під час зйомок одного з серіалів, які припали на один із найскладніших періодів війни.

«Це був надзвичайно важкий знімальний період, адже ми працювали у розпал блекауту, обстрілів, відключень опалення, води, зв’язку. На холодних локаціях працювали за допомогою генераторів. Після знімальної зміни їздила по друзях та родичах у пошуках води, щоб помити голову. Майже не спали місяцями, сильно мерзли, але винесли з собою по закінченню проєкту неймовірне відчуття тепла та світла. Рятувалися одне одним — підтримкою, обіймами, спільною справою. Команда цього проєкту міцно засіла в моєму серці. Невимовно вдячна, що ми змогли пройти цей непростий період разом в любові та повазі до спільної справи та одне до одного», — пригадала акторка.

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Цимбалару після поїздки до Нью-Йорка зробила неочікуване зізнання про Голлівуд.

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