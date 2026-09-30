Чоловік вагітної Федишин довів до мурах зверненням до майбутньої доньки: "Починаю це розуміти"

Ірина Федишин з чоловіком Віталієм Човником / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

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Українська співачка Ірина Федишин разом з чоловіком Віталієм Човником очікує на третю дитину.

Так, уже незабаром їхня мрія втілиться — у них народиться донька. Зіркова родина дізналася про це під час яскравої гендер-паті. Під час викриття статі Ірина та Віталій не могли повірити своїм очам, адже думали, що доля подарує їм третього сина. Проте тепер у родині запанує повна гармонія.

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На сьомому небі від щастя Віталій опублікував в Instagram фото того самого дня, коли дізнався, що у нього буде донечка. У дописі він щемко звернувся до маленької крихітки із зізнанням про таку особливу велику любов до неї.

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«Кажуть, що донечка для тата — це особлива любов. Я ще тільки чекаю нашої зустрічі, а вже починаю це розуміти… Той рожевий дим запам’ятаю назавжди. Наша сім’я чекає на тебе, маленька. А я особливо. Ще не знаю, які в тебе будуть очі, який характер, на кого ти будеш схожа… Але вже знаю одне: тебе дуже чекають і дуже люблять. Доню, до зустрічі. Твій тато», — розчулив Віталій.

Ірина Федишин з родиною / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Ірина Федишин з чоловіком / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

До слова, днями раніше подружжя з двома синами використали димові вогнегасники, з яких після одночасного запуску пішов рожевий дим. Саме так Ірина та Віталій дізналися й повідомили близьким та шанувальникам, що очікують на доньку.

Для Ірини Федишин та Віталія Човника майбутня дитина стане третьою. Подружжя вже виховує двох синів — Юрія та Олега. Тепер у родині готуються до появи маленької донечки.

Ірина Федишин з родиною / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Про вагітність співачка повідомила у вересні 2026 року. Артистка назвала майбутнє поповнення «Божим благословенням» та не приховувала радості від того, що їхня родина незабаром стане більшою.

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Своєю чергою Віталій Човник та Ірина Федишин разом понад 15 років. Чоловік співачки не лише її коханий, а й продюсер. Майбутні батьки поки не розкривають усіх подробиць вагітності, однак не приховують своїх емоцій і дякують усім за підтримку.

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