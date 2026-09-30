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- Астрологія
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Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли нам надійдуть вигідні пропозиції
День революційних змін, енергія якого зробить активними й діяльними навіть найапатичніших і найледачіших людей, які намагаються уникати різких рухів.
Щоб досягти бажаного результату, важливо налаштовуватися лише на позитивне: завдяки позитивному мисленню можна розраховувати на вигідні пропозиції у професійній — та особистій — сферах, несподіваний прибуток та успішні робочі відрядження.
Овен
Спілкуючись із людьми, які ставляться до вас упереджено, намагайтеся, незважаючи на неприязнь, не брехати — навіть якщо хочете сказати їм неприємні речі, правда однаково буде на вашому боці.
Телець
Удача супроводжуватиме представників вашого знака, насамперед, у професійних справах, тому дуже важливо не втрачати дорогоцінний час і якомога швидше взятися за те, що давно задумували й планували.
Близнята
Обираючи нову — перспективну — професійну мету, намагайтеся якомога швидше визначитися, чого ви насправді хочете, а не метатися — як це зазвичай буває — від одного рішення до іншого, адже це не сприятиме успіху.
Рак
Енергії, яку зірки даруватимуть вам у великій кількості цього дня, цілком вистачить не на один, а на кілька днів, тож не варто витрачати сили на дрібниці, без яких зараз цілком можна обійтися.
Лев
На цей день можна — і потрібно — призначати ділові зустрічі: вам вдасться досягти рідкісного взаєморозуміння і, як наслідок, домовленості з будь-якими, навіть найупертішими та найнепоступливішими, співрозмовниками.
Діва
Тим, хто давно мріє кардинально змінити перебіг свого життя, спрямувавши його в інший — кращий — бік, кращого часу для цього не знайти — головне, не зволікати, а діяти швидко й рішуче.
Терези
Висловлюючи свою — хай навіть справедливу — думку, намагайтеся уникати різкості та грубості, оскільки в такому разі до вас навряд чи дослухаються — важко повірити людині, яка незаслужено ображає оточення.
Скорпіон
Цей день сприятливий для спілкування з людьми, які вам подобаються — друзями, родичами чи знайомими: розмови з ними стануть не лише джерелом важливої для вас інформації, а й налаштують на оптимістичний лад.
Стрілець
Зірки радять вам зібратися з силами, організуватися та стати більш серйозними: недбалість і легковажність, які ви можете проявити, не дадуть вам можливості досягти бажаного професійного результату.
Козоріг
Цей день рекомендується присвятити подіям у особистому житті: можна зізнаватися в коханні, приймати пропозицію руки й серця, організовувати заручини та планувати — або навіть влаштовувати — довгоочікуване весілля.
Водолій
Удача, яку цього дня подарують представникам вашого знака зодіаку зірки, торкнеться, насамперед, професійної сфери: можливі цікаві пропозиції та досягнення домовленостей із колегами-конкурентами.
Риби
Цей день сприятливий для відновлення зв’язків із людьми з минулого, з якими ви — насамперед через об’єктивні причини — давно не бачилися: тепер вони самі можуть зв’язатися з вами, зателефонувавши або написавши.
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