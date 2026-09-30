ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
426
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли нам надійдуть вигідні пропозиції

День революційних змін, енергія якого зробить активними й діяльними навіть найапатичніших і найледачіших людей, які намагаються уникати різких рухів.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Осінній пейзаж

Осінній пейзаж / © Credits

Щоб досягти бажаного результату, важливо налаштовуватися лише на позитивне: завдяки позитивному мисленню можна розраховувати на вигідні пропозиції у професійній — та особистій — сферах, несподіваний прибуток та успішні робочі відрядження.

Овен

Спілкуючись із людьми, які ставляться до вас упереджено, намагайтеся, незважаючи на неприязнь, не брехати — навіть якщо хочете сказати їм неприємні речі, правда однаково буде на вашому боці.

Телець

Удача супроводжуватиме представників вашого знака, насамперед, у професійних справах, тому дуже важливо не втрачати дорогоцінний час і якомога швидше взятися за те, що давно задумували й планували.

Близнята

Обираючи нову — перспективну — професійну мету, намагайтеся якомога швидше визначитися, чого ви насправді хочете, а не метатися — як це зазвичай буває — від одного рішення до іншого, адже це не сприятиме успіху.

Рак

Енергії, яку зірки даруватимуть вам у великій кількості цього дня, цілком вистачить не на один, а на кілька днів, тож не варто витрачати сили на дрібниці, без яких зараз цілком можна обійтися.

Лев

На цей день можна — і потрібно — призначати ділові зустрічі: вам вдасться досягти рідкісного взаєморозуміння і, як наслідок, домовленості з будь-якими, навіть найупертішими та найнепоступливішими, співрозмовниками.

Діва

Тим, хто давно мріє кардинально змінити перебіг свого життя, спрямувавши його в інший — кращий — бік, кращого часу для цього не знайти — головне, не зволікати, а діяти швидко й рішуче.

Терези

Висловлюючи свою — хай навіть справедливу — думку, намагайтеся уникати різкості та грубості, оскільки в такому разі до вас навряд чи дослухаються — важко повірити людині, яка незаслужено ображає оточення.

Скорпіон

Цей день сприятливий для спілкування з людьми, які вам подобаються — друзями, родичами чи знайомими: розмови з ними стануть не лише джерелом важливої для вас інформації, а й налаштують на оптимістичний лад.

Стрілець

Зірки радять вам зібратися з силами, організуватися та стати більш серйозними: недбалість і легковажність, які ви можете проявити, не дадуть вам можливості досягти бажаного професійного результату.

Козоріг

Цей день рекомендується присвятити подіям у особистому житті: можна зізнаватися в коханні, приймати пропозицію руки й серця, організовувати заручини та планувати — або навіть влаштовувати — довгоочікуване весілля.

Водолій

Удача, яку цього дня подарують представникам вашого знака зодіаку зірки, торкнеться, насамперед, професійної сфери: можливі цікаві пропозиції та досягнення домовленостей із колегами-конкурентами.

Риби

Цей день сприятливий для відновлення зв’язків із людьми з минулого, з якими ви — насамперед через об’єктивні причини — давно не бачилися: тепер вони самі можуть зв’язатися з вами, зателефонувавши або написавши.

Читайте також:

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie