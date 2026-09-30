Як очистити шви між плиткою: що допоможе від жовтого і темного нальоту

Як почистити шви між плитками

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Світлі шви між плиткою з часом можуть пожовтіти, потемніти або вкритися нальотом. Причина — пориста структура затирки, яка вбирає вологу, мильні залишки, пил і бруд. Серед різноманітних засобів для чищення швів фахівці Gazeta.pl залежно від ступеню забруднення рекомендують використовувати такі домашні засоби.

Чим очистити шви між плитками

3% перекис наносять безпосередньо на забруднені шви і залишають приблизно на 15 хвилин. Після цього поверхню очищають невеликою щіткою та змивають водою. Такий спосіб підходить для жовтого нальоту і помірних забруднень.

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Що робити, якщо плями стійкі

Для сильніших забруднень перекис можна змішати з харчовою содою до консистенції пасти. Її наносять на шви, залишають на деякий час, потім чистять щіткою і змивають.

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Металеву щітку краще не використовувати, щоб не пошкодити затирку.

Чим очистити сильно потемнілі шви

Темний наліт на підлозі часто утворюється через пил, пісок і бруд, що накопичуються в порах затирки.

Для такого забруднення у джерелі радять хлорний відбілювач, розведений холодною водою у пропорції 1:10. Розчин залишають приблизно на 10 хвилин, після чого шви чистять і ретельно промивають.

Ще один варіант — перкарбонат натрію. Його залишають на поверхні приблизно на 30 хвилин, потім очищають щіткою і змивають.

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Хлорвмісні засоби не можна поєднувати з оцтом або іншими кислотами. Така суміш може виділяти токсичний хлор. Працювати з відбілювачем потрібно в рукавичках і при хорошому провітрюванні.

Як захистити шви від швидкого забруднення

Щоб затирка довше залишалася чистою, шви варто регулярно мити і не допускати накопичення пилу та нальоту.

Після очищення можна нанести гідрофобний просочувач для швів. Він зменшує проникнення води та бруду в пористу поверхню.

Коли шви вже потрібно ремонтувати

Якщо затирка не лише потемніла, а й почала кришитися, чищення вже не вирішить проблему.

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У такому разі старий матеріал потрібно видалити і заповнити шви заново. Якщо пошкоджена велика площа, краще звернутися до майстра.

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