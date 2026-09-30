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Курс валют на 1 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Американський долар 1 жовтня впаде у ціні в Україні.
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 1 жовтня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 18 копійок і становить 44,68 грн. Показники євро та злотого також впали — на 21 і 5 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,68 (-18 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,71 (-21 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,61 (-5 коп.)
Як ми писали, економіст Сергій Фурса прогнозує, що долар в Україні може досягти 50 грн наприкінці 2027 року. Якщо гривня завершить 2026-й на рівні 45,5–46 грн за дол., здорожчання до 50 грн становитиме менш ніж 10%. На думку Фурси, долар по 50 грн сам собою не свідчитиме про економічну кризу. Поступова девальвація гривні на 5–10% протягом року є нормальною для української економіки.