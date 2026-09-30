Кремль знову погрожує "ядеркою": Росія попередила НАТО про високі ризики конфлікту

У Кремлі знову погрожують НАТО ядерною зброєю

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Росія попередила НАТО про готовність застосувати ядерну зброю, якщо країни Альянсу спробують ізолювати Калінінградську область від решти території РФ. Москва заявила, що дії НАТО нібито створюють «високі ризики» безпосереднього збройного конфлікту, а можливе протистояння може включати удари по центрах ухвалення рішень у державах-членах Альянсу.

Про це повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося з дипломатичним документом, направленим Росією до НАТО.

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У російській дипломатичній ноті НАТО звинувачується у «небезпечному й безрозсудному курсі», який, за твердженням Москви, може призвести до безпосереднього збройного зіткнення.

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Росія окремо пригрозила застосуванням ядерної зброї у разі спроби ізолювати Калінінградську область.

У документі йдеться, що Москва готова використати «весь наявний у її розпорядженні арсенал сил і засобів, включно з ядерною зброєю», для захисту своєї території. Водночас російська сторона також згадала можливість ударів по центрах ухвалення рішень у країнах НАТО «від самого початку» потенційного конфлікту.

У зверненні до Альянсу Москва вкотре пов’язала можливе застосування ядерної зброї із ситуацією навколо України та відносинами з країнами Заходу.

У чому специфіка Калінінграда

Калінінградська область є російським ексклавом на Балтійському морі, який не має сухопутного кордону з основною територією Росії. Регіон розташований між Польщею та Литвою — двома державами-членами НАТО.

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Reuters зазначає, що Калінінград є сильно мілітаризованою територією. Саме його географічне розташування робить регіон важливим елементом безпеки Балтійського моря та одним із найбільш чутливих питань у відносинах між Росією та НАТО.

Москва стверджує, що останнім часом НАТО посилює військову активність поблизу Калінінграда, зокрема проводить навчання та відпрацьовує сценарії, пов’язані з регіоном.

За останні три дні російські дипломатичні представництва щонайменше у трьох європейських країнах також оприлюднили заяви зі звинуваченнями на адресу НАТО через військові навчання та планування, пов’язані з Калінінградом. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав такі дипломатичні сигнали нагадуванням «гарячим головам у Європі».

НАТО відкинуло звинувачення Москви

У письмовій відповіді, яку також отримало Reuters, НАТО заявило, що є оборонним альянсом і не розглядає свої навчання чи інші заходи як загрозу російській території.

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«Жодні навчання чи заходи НАТО не становлять загрози для території Російської Федерації», — йдеться у відповіді Альянсу.

НАТО також закликало Росію припинити повномасштабне вторгнення в Україну, утримуватися від дій, які Альянс називає безрозсудними щодо своїх членів, та припинити ядерну риторику.

Ризик неправильних розрахунків

Ніколай Соков, аналітик із питань ядерної зброї з Відня та колишній російський дипломат, заявив Reuters, що країнам Заходу стає дедалі складніше посилювати підтримку України, не наближаючись до безпосередньої конфронтації з Москвою.

На його думку, російське попередження може свідчити про посилення позицій представників російського керівництва, які виступають за жорсткішу реакцію на дії Заходу.

Серед факторів, які Москва може розглядати як провокаційні, Соков назвав постачання зброї Україні, нові санкції проти Росії, перехоплення російських суден, регулярні військові навчання та розвідувальні польоти поблизу Калінінграда.

За його словами, Росія може очікувати подальших дій, включно зі сценарієм блокади Балтійського моря. Соков наголосив, що такий розвиток подій створює ризик «взаємної помилки в розрахунках».

Реакція Європи на погрози Москви

Дипломат НАТО заявив Reuters, що російський документ є черговою спробою залякати європейські країни, водночас відповідь Альянсу він назвав твердою та відповідальною.

За його словами, НАТО таким чином підтверджує, що російські погрози не змінять позицію Альянсу щодо підтримки України.

Високопоставлений представник європейського оборонного відомства, коментуючи російську ноту, зазначив, що настільки безпосередні погрози з боку Москви нагадують період Холодної війни.

«Вперше з часів Холодної війни Росія так нам погрожує. Тож це серйозно», — сказав він, як передає Reuters.

Нагадаємо, Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) передало європейським країнам аналіз, у якому йдеться про потенційну загрозу російських ударів із використанням дронів, які можуть запускатися з району Середземного моря.

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