У Польщі затримали українців за викрадення дівчини зі Словаччини

Затримання підозрюваних. Фото: KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

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У Варшаві, що у Польщі, затримали чотирьох чоловіків, двоє з яких — українці. Їх підозрюють у викрадені 23-річної громадянки Словаччини.

Про це пише польська поліція.

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Мати жінки повідомила, що її донька нещодавно покинула Словаччину і, ймовірно, утримується проти її волі кількома чоловіками у готелі Варшави.

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Поліцейські прибули до готелю та знайшли 23-річну жінку. На території готелю вони затримали трьох словаків та двох українців.

«Згідно з результатами розслідування, 23-річна словачка шукала роботу. Вона погодилася виїхати зі Словаччини, спочатку щоб працювати на складі в Україні. Коли виявилося, що там немає роботи, їй запропонували інше заняття. У певний момент жінка зрозуміла, що її утримують проти волі. Вона почала серйозно боятися за своє майбутнє, боячись, що її заберуть кудись, звідки вона ніколи не зможе повернутися. Потім їй вдалося попередити матір, яка потім зв’язалася зі словацькою поліцією, яка, своєю чергою, передала справу до Польщі», — йдеться у повідомленні поліції.

На основі доказів, зібраних поліцією, одного із затриманих громадян Словаччини було допитано як свідка, а чотирьом іншим чоловікам було пред’явлено звинувачення. 52-річного та 33-річного громадян Словаччини, а також 45-річного та 51-річного громадян України було доставлено до районної прокуратури Варшави-Праги-Полудне. Їм буде пред’явлено звинувачення у позбавленні громадянки Словаччини волі терміном на понад сім днів. Це правопорушення карається позбавленням волі на строк до 10 років.

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