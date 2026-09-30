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Ріанна опублікувала рідкісні фото своєї однорічної доньки та зворушила шанувальників
Нещодавно третій дитині відомої співачки виповнився рік.
38-річна Ріанна поділилася рідкісними кадрами своєї молодшої доньки Рокі Айріш Майерс. Співачка опублікувала в Instagram цілу добірку фотографій і відео на честь першого дня народження дівчинки.
13 вересня Рокі виповнився рік. У новій публікації Ріанна показала кумедні та зворушливі моменти з життя доньки за перший рік: на одному з відео малеча сидить у дитячому стільчику з величезною чорною перукою на голові, а на іншому — постає з рожевими бігуді у волоссі.
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Дівчинка також цікавиться маминими косметичними засобами та аксесуарами. Ріанна показала, як Рокі бавиться косметикою Fenty Beauty, а також намагається заволодіти її сумкою Louis Vuitton. Коли співачка забрала аксесуар, донька розплакалася, тому Ріанні довелося повернути сумку назад.
«Хто дозволив мені народити доньку, бро?» — підписала публікацію Ріанна.
Зазначимо, Рокі — третя дитина Ріанни та репера A$AP Rocky. У пари також є сини: RZA Ательстон, якому чотири роки, та Райот Роуз, якому три роки.
Нагадаємо, раніше Ріанна позувала в нижній білизні та прикрасах з діамантами вартістю 7 млн гривень.