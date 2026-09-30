ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Час на прочитання
1 хв

Ріанна опублікувала рідкісні фото своєї однорічної доньки та зворушила шанувальників

Нещодавно третій дитині відомої співачки виповнився рік.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ріанна

Ріанна / © Associated Press

38-річна Ріанна поділилася рідкісними кадрами своєї молодшої доньки Рокі Айріш Майерс. Співачка опублікувала в Instagram цілу добірку фотографій і відео на честь першого дня народження дівчинки.

13 вересня Рокі виповнився рік. У новій публікації Ріанна показала кумедні та зворушливі моменти з життя доньки за перший рік: на одному з відео малеча сидить у дитячому стільчику з величезною чорною перукою на голові, а на іншому — постає з рожевими бігуді у волоссі.

(гортайте вправо)

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Дівчинка також цікавиться маминими косметичними засобами та аксесуарами. Ріанна показала, як Рокі бавиться косметикою Fenty Beauty, а також намагається заволодіти її сумкою Louis Vuitton. Коли співачка забрала аксесуар, донька розплакалася, тому Ріанні довелося повернути сумку назад.

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

«Хто дозволив мені народити доньку, бро?» — підписала публікацію Ріанна.

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Донька Ріанни / © Інстаграм Ріанни

Зазначимо, Рокі — третя дитина Ріанни та репера A$AP Rocky. У пари також є сини: RZA Ательстон, якому чотири роки, та Райот Роуз, якому три роки.

Нагадаємо, раніше Ріанна позувала в нижній білизні та прикрасах з діамантами вартістю 7 млн гривень.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie