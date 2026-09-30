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Відключення світла через удари РФ: де повідомляють про аварійне знеструмлення
На Сумщині сталося аварійне знеструмлення через удари армії РФ. Енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії.
У Сумській області зафіксували аварійне знеструмлення внаслідок ударів російської армії. Наразі енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії.
Про ситуацію повідомили в АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
Споживачам радять перевіряти інформацію щодо причин відключення за своєю адресою. Це можна зробити кількома способами:
в особистому кабінеті E-Svitlo;
на сайті АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у розділі «Відключення»;
за телефонами колцентру: 0 800 300 247 або 0542 659 659.
В енергокомпанії зазначили, що фахівці працюють над відновленням електропостачання.
Атака на енергетику — що відомо
Зазначимо, що Росія знову почала масовано бити по енергосистемі України. У ніч проти 30 вересня Росія здійснила першу масовану та комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України від кінця минулого опалювального сезону. Під ударом опинилися 11 регіонів, є руйнування, постраждалі та загиблі.
Через чергові російські удари по енергетичній інфраструктурі України 30 вересня у низці регіонів, включно з Києвом, фіксували відключення світла.
Російські війська також завдали удару по Сумах, випустивши шість керованих авіаційних бомб. Відомо про поранених та влучання у підприємство.
Нагадаємо, Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень внаслідок чергової російської атаки. Ворожий удар припав на генерувальне обладнання станції.