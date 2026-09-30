Їх пам’ятають досі: п’ять популярних продуктів СРСР, які зникли з магазинів

Продукти з СРСР, які зникли назавжди / © pexels.com

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Серед них були не лише повсякденні продукти, а й незвичайні ласощі, які особливо добре запам’яталися дітям. Розповідаємо про п’ять продуктів радянських часів, знайти які сьогодні в їхньому колишньому вигляді буде непросто.

Фруктовий чай у брикетах

Звичний сьогодні чай продається розсипним, у пакетиках або пірамідках. Однак за радянських часів існував значно незвичніший варіант — пресований фруктовий чай.

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Він мав вигляд твердого брикету. Для його виготовлення використовували фруктову сировину, зокрема сушені яблука та груші, ягідне пюре й патоку.

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За задумом виробників шматочки брикету потрібно було заливати гарячою водою та заварювати. Проте діти нерідко знаходили продукту зовсім інше застосування. Солодкі тверді плитки їли просто сухими, перетворюючи чай на своєрідні дешеві ласощі.

Згодом такий формат утратив популярність. На ринку з’явився величезний вибір інших чаїв та фруктових напоїв, а колись знайомі багатьом брикети фактично залишилися в минулому.

М’ясний хліб

Ще один незвичайний для сучасного покупця продукт — м’ясний хліб. Попри назву, до звичайної хлібини він мав доволі віддалений стосунок.

За складом продукт був близький до вареної ковбаси, однак технологія виготовлення відрізнялася. М’ясну масу поміщали у форми та запікали. У результаті зверху утворювалася характерна скоринка, а всередині продукт залишався щільним і соковитим.

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У магазинах м’ясний хліб могли продавати на вагу, відрізаючи покупцеві потрібну кількість. Сьогодні можна знайти м’ясні вироби зі схожими назвами та рецептурами, проте саме той формат, який був поширений за радянських часів, уже не належить до звичайного асортименту супермаркетів.

Паста з криля

У 1970-х роках серед радянських продуктів з’явилася паста з антарктичного криля. На вигляд вона могла здатися не надто привабливою, зате мала характерний морський смак і була джерелом білка.

Спочатку новинка не викликала великого захоплення у покупців. Згодом продукт почали використовувати для приготування бутербродів, різноманітних закусок і соусів.

Поява пасти була пов’язана з промисловим виловом антарктичного криля. Коли масштабні океанські експедиції стали економічно невигідними, зникли й передумови для масового виробництва такого продукту.

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Зараз у продажу можна зустріти різні пасти та намазки з морепродуктів, однак це вже інші продукти за складом і технологією виготовлення.

Сухий заварний крем у брикетах

Сучасний сухий заварний крем зазвичай продається у пакетиках у вигляді порошку. Раніше його можна було побачити в зовсім іншій формі — твердих спресованих брусках.

До складу такого напівфабрикату входили цукор, сухе молоко, борошно та ароматичні компоненти. За інструкцією брикет призначався для приготування крему.

Але далеко не завжди він потрапляв у каструлю. Солодкий брусок подобався дітям сам по собі: його ламали на невеликі шматочки та їли сухим замість цукерок.

З часом виробники перейшли на зручніші порошкоподібні суміші. Тому заварний крем залишився на полицях магазинів, але знайомі багатьом брикети практично зникли.

Плавлений сир у тюбиках

Плавленим сиром сьогодні нікого не здивуєш. Його продають у пластикових ванночках, фользі та різноманітних порційних упаковках. А от сир в алюмінієвому тюбику для сучасного покупця виглядав би досить незвично.

М’який плавлений сир мав консистенцію густої пасти. Його можна було видавлювати безпосередньо з упаковки або наносити на хліб, тому такий формат був зручним у дорозі.

Водночас виробництво самої упаковки було складнішим, ніж використання сучасних пластикових контейнерів. Потрібні були спеціальні фасувальні лінії та придатні для харчових продуктів алюмінієві тюбики.

У 1990-х роках виробники поступово почали відмовлятися від такого пакування на користь дешевших і простіших варіантів. Разом із тюбиками з магазинів фактично зник і добре знайомий багатьом формат плавленого сиру.

Чому продукти СРСР зникли з продажу

Причини були різними. Змінювалися технології виробництва, джерела сировини, обладнання, вимоги до термінів зберігання та вподобання покупців. Виробникам також ставало вигідніше використовувати сучасні види упаковки та випускати товари, які можна довше зберігати й простіше транспортувати.

Тому частина продуктів не зникла повністю, а трансформувалася. Наприклад, сухий заварний крем і плавлений сир можна купити й зараз, проте їхній вигляд, упаковка та в окремих випадках рецептура вже відрізняються від тих, які пам’ятають покупці минулих десятиліть.

Інші товари стали частиною гастрономічної історії. Побачити їх сьогодні легше на старих фотографіях та упаковках, ніж на полиці звичайного супермаркету.

FAQ

Які продукти були популярними в СРСР?

Асортимент залежав від періоду та регіону, але серед добре відомих продуктів радянських часів були різні види варених ковбас, плавлені сирки, згущене молоко, консерви, киселі та сухі харчові концентрати. Існували й незвичні товари, які зараз майже не зустрічаються, — фруктовий чай і заварний крем у брикетах, паста з криля та плавлений сир у тюбиках.

Які продукти СРСР більше не продають?

Частина продуктів, які колись випускали масово, сьогодні або повністю зникла, або продається в суттєво зміненому вигляді. До характерних прикладів можна віднести пресований фруктовий чай, сухий заварний крем у твердих брикетах, плавлений сир в алюмінієвих тюбиках і деякі види м’ясних та морських продуктів. Причинами стали зміни технологій, вартості виробництва, доступності сировини, упаковки та споживчого попиту.

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