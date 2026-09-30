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Москва пригрозила НАТО ядерною зброєю — в Альянсі дали жорстку відповідь
В Альянсі жорстко відреагували на нові погрози Москви та заявили, що російська риторика не змусить НАТО відмовитися від підтримки України.
У НАТО підтвердили, що отримали від Росії неофіційний дипломатичний документ із погрозами застосувати ядерну зброю у разі спроб ізолювати Калінінградську область. В Альянсі назвали таку риторику безвідповідальною та наголосили, що не відмовляться від підтримки України.
Про це заявила речниця НАТО Еллісон Гарт у коментарі «Суспільному».
За її словами, у відповіді Москві Альянс наголосив, що НАТО є оборонним блоком, а його навчання та інші дії не становлять загрози для російської території.
«Ми рішуче засуджуємо погрози застосування сили, зокрема будь-яку безвідповідальну ядерну риторику», — сказала Гарт.
Речниця НАТО також пов’язала російські погрози з підтримкою України з боку країн Альянсу.
«Застосування Росією гібридної тактики свідчить про відчай. Однак це не змусить нас відмовитися від підтримки України. Ми маємо все необхідне, щоб захистити кожен сантиметр території НАТО, і залишаємося сильними, готовими та здатними протистояти будь-якій загрозі», — заявила вона.
Що саме погрожувала зробити Росія
Раніше Reuters повідомило про дипломатичний документ, який Москва направила НАТО. У ньому Росія заявила, що спроба ізолювати Калінінградську область може призвести до прямого військового конфлікту.
Москва стверджувала, що у такому разі готова використати «весь наявний арсенал сил і засобів», включно з ядерною зброєю.
У документі також згадувалася можливість ударів по центрах ухвалення рішень у країнах НАТО вже на початку потенційного конфлікту.
Водночас Росія звинуватила Альянс у «небезпечному й безрозсудному курсі», який нібито підвищує ризик прямого зіткнення.
У письмовій відповіді НАТО наголосило, що є оборонним альянсом і не вважає свої навчання або інші дії загрозою для Росії.
Крім того, посольство РФ у Великій Британії заявило про можливе застосування ядерної зброї у відповідь на потенційний удар НАТО по російській території. Реакція Москви пролунала після виходу британської телепрограми, в якій змоделювали вигаданий сценарій війни між Росією та Альянсом.
На тлі нової ескалації з боку Москви з’являються й інші попередження щодо можливих російських дій у Європі.
Раніше повідомлялося, що ЦРУ передало європейським країнам оцінку щодо потенційної загрози атак із використанням дронів, які можуть запускатися з району Середземного моря.