Велика Британія допускає повернення до ЄС: що заявив прем’єр

Велика Британія / © Associated Press

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Лондон шукає нові шляхи співпраці з Євросоюзом, щоб позбутися політичної невизначеності. На наступні десять років уряд розглядає різні варіанти розвитку подій — від того, щоб залишити все як є, до можливого повернення Британії до ЄС.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час інтерв’ю для програми Today в ефірі BBC Radio 4.

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Пошук нового формату: які варіанти розглядає британський уряд

За словами очільника уряду, головна мета нинішньої політики — уникнути «підвішеного» стану у відносинах із європейськими партнерами та чітко визначити напрямок руху країни. Відповідаючи на запитання журналістів щодо перспективи повернення до ЄС, Бернем наголосив, що готовий розглядати різні сценарії.

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Політик зауважив, що раніше був прихильником такого кроку, проте зараз ситуація вимагає ширшого погляду.

«Ми могли б залишитися, як є. Це точно варіант, якщо люди вважають це правильним вибором. Ми можемо подивитися на те, що казав Джордж Осборн про митний союз, ми можемо подивитися на те, що ліберальні демократи сказали на своїй конференції про єдиний ринок, або ж ми можемо піти до кінця», — зазначив посадовець.

Він також додав, що всі наявні варіанти потребують ретельного аналізу. Влада має оцінити, що саме є здійсненним на практиці, та зважити переваги й недоліки кожного рішення.

Позиція Лейбористів та планування до 2029 року

Зазначається, що швидких і кардинальних змін найближчим часом не передбачається. Прем’єр-міністр запевнив, що протягом чинного парламентського скликання уряд суворо дотримуватиметься передвиборчої програми Лейбористської партії. Відповідно до неї, Велика Британія залишатиметься поза межами єдиного європейського ринку та митного союзу ЄС.

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Новий формат відносин із ЄС можуть визначити після саміту наприкінці року, а потім уряд представить цей план на виборах 2029-го. Бернем також нагадав свої передвиборчі обіцянки: він не хоче повертатися до суперечок про Brexit і наразі не пропонує знову вступати до Євросоюзу.

Історія Brexit: коли Велика Британія вийшла з Євросоюзу

Рішення покинути ЄС британці ухвалили на референдумі влітку 2016 року. Сам процес розриву виявився довгим і тривав понад 4,5 роки. Офіційний вихід відбувся 31 січня 2020 року. А після одинадцятимісячного перехідного етапу, 31 грудня 2020-го, країна остаточно відокремилася від ЄС.

За цей час лідери мали домовитися про нові умови своїх відносин. Палата громад парламенту Британії 30 грудня схвалила торгову угоду з Європейським союзом. Умови угоди набули чинності від 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, Британія планує поширити свою «ядерну парасольку» на дев’ять європейських країн із Об’єднаних експедиційних сил (JEF) поза межами НАТО. Відповідну угоду можуть підписати вже в листопаді в Осло.

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Також міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив про безпрецедентний за кілька десятиліть ризик війни. На цьому тлі Лондон планує й надалі посилювати оборону та закликає громадян бути готовими до кризових ситуацій.

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