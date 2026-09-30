«Тому, хто знайде»: лист 10-річної дівчинки пролежав під сходами 44 роки — і його таки прочитали

Записка (ілюстративне фото) / © pixabay.com

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У Великій Британії під час ремонту будинку знайшли лист, який 10-річна дівчинка сховала під сходами ще 1982 року. Послання пролежало там понад чотири десятиліття, а його авторку вдалося розшукати за допомогою соцмереж. Записку виявили в будинку в Хоклі, графство Ессекс, де колись жила Рейчел Норт.

Про це повідомив The Telegraph.

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«Тому, хто знайде», — написала дівчинка на початку листа.

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Далі вона залишила коротке послання про себе та свою родину.

«Цей лист залишили тут 12 серпня 1982 року, за правління королеви Єлизавети II. Мене звати Рейчел Норт, я живу тут із мамою, татом, братом і кішкою на ім’я Кіззі. Мені 10 років», — йшлося у записці.

«У мене одразу побігли мурашки»

Лист під час ремонтних робіт знайшла нинішня мешканка будинку, 36-річна Мішель Гарвуд.

«Від слів "Тому, хто знайде" у мене одразу побігли мурашки», — розповіла вона.

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Особливо жінку вразив вік знахідки.

«Я не могла повірити, що ця записка пролежала там довше, ніж я живу на світі», — сказала Гарвуд.

Вона вирішила спробувати знайти авторку і вранці опублікувала фотографію листа в місцевій групі у Facebook.

«Я подумала, що це малоймовірно», — згадувала вона.

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Однак користувачі швидко почали позначати у коментарях Рейчел Майлз. Уже того ж ранку 54-річна вчителька з Бакінгемширу підтвердила, що саме вона написала лист у дитинстві.

«Я думаю, що соціальні мережі чудово підходять для таких речей, тому що там спілкується так багато людей», — сказала Гарвуд.

Навіщо дівчинка сховала лист

Рейчел розповіла, що ідею залишити своєрідне послання в майбутнє їй підказала британська дитяча телепрограма Blue Peter.

«Мені просто здалося, що було б добре залишити, по суті, лист у майбутнє. І я, звичайно, дуже рада, що хтось його знайшов», — сказала вона.

Для самої Рейчел несподівана знахідка стала можливістю повернутися до дитячих спогадів.

За її словами, було «прекрасно» знову згадати роки, проведені в Ессексі, а також «дуже приємно» дізнатися, що колишні сусіди досі її пам’ятають.

Особливо символічним виявилося те, що сім’ї двох жінок могли перетинатися й раніше. Рейчел народилася в Бері-Сент-Едмундс неподалік від місця, де виріс чоловік Мішель, а сама Мішель з родиною багато років жила неподалік місць, де Рейчел гралася з друзями у дитинстві.

Нагадаємо, у Великій Британії виявили унікальну золоту монету, яка може переписати історію релігії вікінгів. Знахідка із зображенням Іоанна Хрестителя вказує на те, що скандинавські воїни могли прийняти вчення Ісуса набагато раніше, ніж вважали вчені.

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