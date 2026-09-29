НАТО посилює контроль морів: за російським флотом стежитиме новітнє судно з роботами та ШІ

НАТО посилює морський контроль через дії РФ / © art201045.livejournal.com

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Велика Британія планує побудувати нове дослідницьке судно вартістю щонайменше 115 мільйонів фунтів стерлінгів для моніторингу морів навколо країни. 85-метровий корабель має замінити дослідницьке судно RV Cefas Endeavour, яке працює від 2003 року та має вийти з експлуатації на початку 2030-х.

Про це пише Express.

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Нове судно стане частиною національної системи спостереження за морями Великої Британії. Воно зможе проводити дослідження морського дна, стежити за станом води, оцінювати рибні запаси, контролювати забруднення та оперативно реагувати на морські інциденти.

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При цьому британський уряд не називає корабель військовим і не заявляє, що його будують спеціально для протидії Росії. Основне призначення судна — наукові дослідження та збір даних, необхідних для захисту продовольчої, енергетичної та кліматичної безпеки країни.

Що зможе нове британське судно

Очікується, що судно зможе взяти на борт понад 40 людей і стане своєрідною плавучою лабораторією для роботи у британських водах. Під час досліджень використовуватимуть автоматизовані системи, робототехніку та штучний інтелект.

Проєкт реалізовуватиме британський Центр з питань довкілля, рибальства та аквакультури (Cefas). Його керівник Тім Грін назвав майбутнє судно інвестицією, яка розрахована на ціле покоління, оскільки воно має десятиліттями виконувати дослідницькі та моніторингові завдання.

Водночас рішення про будівництво корабля з’явилося в ширшому контексті посилення уваги Європи до безпеки морських просторів. Британія останніми роками дедалі активніше стежить за російськими військовими кораблями, підводними човнами та суднами так званого тіньового флоту.

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Росія посилює присутність в Арктиці

Своєю чергою Арктика стає окремим напрямком, де Європа прагне посилити спостереження та свою фізичну присутність. За інформацією The Conversation, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співпраця Москви із сімома іншими арктичними державами у форматі Арктичної ради фактично була призупинена, тоді як РФ активізувала військову, економічну та стратегічну діяльність у регіоні.

Йдеться не лише про військові сили. Росія розгорнула в Арктиці підводну систему спостереження, що складається з мережі кабелів, датчиків та гідролокаторів, а її Північний флот, який відповідає за ядерне стримування, базується на Кольському півострові поблизу кордону з Норвегією.

Окремим викликом є так званий тіньовий флот РФ. Санкційні танкери використовують арктичні маршрути для транспортування російської нафти, а деякі з них західні джерела підозрюють у розвідувальній та диверсійній діяльності в європейських водах.

Європа хоче краще бачити, що відбувається в морях

Одним із головних завдань для європейських країн стає розвиток систем спостереження за арктичними водами. Причина — складні умови для роботи супутникового зв’язку на великих широтах, а також GPS-глушіння та так званий спуфінг, коли навігаційним системам передають неправдиві координати.

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Для цього НАТО інвестує в системи космічного спостереження, а європейські країни розглядають використання додаткових сенсорних мереж і безпілотних систем. Паралельно обговорюється збільшення фізичної присутності в регіоні.

Зокрема, Фінляндія запропонувала створити європейський флот криголамів, які необхідні для роботи в частині арктичних вод. Крім того, значення регіону виходить далеко за межі безпеки: через танення льоду можуть активніше використовуватися нові морські маршрути між Європою та Азією, а Арктика містить значні запаси корисних копалин.

На цьому тлі нове британське судно має виконувати передусім наукову функцію, однак його можливості з моніторингу морського середовища вписуються у ширший процес посилення контролю європейських країн за морськими просторами.

Російські кораблі біля Британії — останні новини

Активність Росії у європейських морях уже привертала увагу Лондона. Британські військові за рік відстежили десятки російських кораблів і підводних човнів, а також супроводжували судна тіньового флоту РФ. Водночас Королівський військово-морський флот регулярно виходив для спостереження за російськими кораблями та санкційними танкерами.

Окремо фіксувалася активність РФ поблизу британського узбережжя: російський військовий корабель проводив артилерійські навчання приблизно за 40 морських миль від південного узбережжя Великої Британії. Російський корабель відкрив вогонь біля берегів Британії у міжнародних водах, а за його діями стежили британські та французькі військові.

Посилення морського контролю стосується не лише військових кораблів. Європейські країни також придивляються до російського тіньового флоту, який використовує альтернативні маршрути для перевезення нафти. Через посилення контролю з боку Британії та Франції танкери почали масово уникати Ла-Маншу, обираючи довший маршрут через північну Атлантику.

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