Російські кораблі дедалі ближче: Британія заявила про небезпечну активність РФ

Корабель британських ВМС / © Associated Press

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Вторгнення російських кораблів у британські води за останні два роки зросло майже на третину, а кораблі Королівського військово-морського флоту Великої Британії нині в середньому двічі на тиждень виходять для спостереження за російськими військовими суднами та танкерами, які перебувають під міжнародними санкціями.

Про це повідомляє британське видання Express із посиланням на нові дані Міністерства оборони Великої Британії.

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За інформацією видання, протягом останніх 12 місяців Королівський флот здійснив 116 операцій із супроводу та спостереження за майже 90 російськими або пов’язаними з Росією суднами, які перебували у виключній економічній зоні Великої Британії.

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Як зазначає Express, лише за рік британські військові відстежили 61 російський військовий корабель і підводний човен, а також супроводжували 28 торговельних суден, які підозрюють у належності до так званого «тіньового флоту» Москви. Саме ці танкери допомагають Росії обходити міжнародні санкції, транспортуючи нафту та газ і забезпечуючи надходження коштів для фінансування війни проти України.

Видання наголошує, що зростання активності Росії поблизу британських берегів відбувається на тлі заяв Першого морського лорда адмірала сера Гвіна Дженкінса, який попередив про майже 30-відсоткове збільшення російських вторгнень у британські води за останні два роки. За його словами, Велика Британія фактично має «відкритий морський кордон» із Росією в Північній Атлантиці, що створює додаткові ризики на тлі зростання напруженості між Москвою та НАТО.

Співрозмовник The Telegraph в оборонних колах заявив, що Росія «постійно намагається тиснути на Велику Британію та закручувати гайки», назвавши таку активність серйозним викликом для Королівського флоту.

У червні напруженість між Лондоном і Москвою ще більше посилилася після того, як британські морські піхотинці висадилися на борт судна, яке вважають частиною російського «тіньового флоту». Танкер перехопили приблизно за 25 миль від острова Вайт. Видання зазначає, що це була перша подібна операція, проведена під керівництвом Великої Британії.

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Крім того, двома місяцями раніше британські військові спільно із союзниками заявили про зрив російської операції з розвідки критично важливої підводної інфраструктури поблизу узбережжя країни.

У Міністерстві оборони Великої Британії наголосили, що Королівський військово-морський флот безперервно контролює морську обстановку навколо країни.

«Королівський військово-морський флот цілодобово стежить за морською активністю навколо Великої Британії, щоб захистити наші води та критично важливу національну інфраструктуру. Оскільки російські військові кораблі діють поблизу наших берегів, наші моряки та льотні екіпажі спостерігають і відстежують кожен їхній рух», — заявив речник британського оборонного відомства.

У відомстві також повідомили, що план оборонних інвестицій передбачає виділення 1,5 млрд фунтів стерлінгів на створення нового гібридного флоту, до складу якого увійдуть сучасні пілотовані кораблі та безпілотні морські системи для посилення стримування потенційних загроз.

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Нагадаємо, у червні цього року моряки російського фрегата «Адмірал Григорович» відкрили попереджувальний вогонь по приватній яхті, яка наблизилася до військового судна під час його проходу через протоку Ла-Манш.

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