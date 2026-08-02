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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
415
Час на прочитання
1 хв

Переможниця "Холостяка" Лозовицька закрутила новий роман і показала свого хлопця — відомого співака

Блогерка розсекретила свої стосунки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Катерина Лозовицька з бойфрендом

Катерина Лозовицька з бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Переможниця проєкту «Холостяк-12», модель та блогерка Катерина Лозовицька закрутила роман із популярним співаком.

Про кардинальні зміни в особистому житті знаменитість повідомила в Instagram. Блогерка опублікувала серію романтичних світлин, де в білій сорочці та джинсових шортах позує з обранцем. Парочка постала перед об’єктивом фотокамери на даху висотки на тлі вечірнього Києва.

Катерина Лозовицька з бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька з бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька не була багатослівною. Блогерка лиш коротко написала під фото, що кохає. До свого зізнання вона також додала смайлик у вигляді червоного сердечка.

Катерина Лозовицька з бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька з бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Як з’ясувалось, обранцем переможниці «Холостяка» став співак Гідаят Сеїдов. Виконавець відомий тим, що брав участь у 13 сезоні проєкту «Голос країни», де змагався за перемогу у команді Артема Пивоварова. Врешті, артист зміг дійти до півфіналу, після чого покинув шоу.

Катерина Лозовицька з бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька з бойфрендом / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Зазначимо, Катерина Лозовицька до цього протягом двох років перебувала в стосунках із чоловіком, на ім’я Володимир. Пара навіть була заручена. Однак навесні 2025 року блогерка пішла від обранця. Катерина Лозовицька пояснила свій вчинок тим, що зрозуміла, що не кохає чоловіка.

Нагадаємо, нещодавно режисер Ахтем Сеітаблаєв зізнався, що закрутив новий роман. Знаменитість розповів про свою обраницю та як почалися їхні стосунки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
415
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