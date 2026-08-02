Син відомого українського співака з серйозними опіками потрапив до реанімації: "Він почав горіти"

Владислав Лобач із сином / © instagram.com/lobach_vlad

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Син відомого полтавського співака Владислава Лобача з серйозними опіками опинився в лікарні.

Про це виконавець розповів у своєму Facebook. Сталося це, коли 14-річний підліток гостював у бабусі з дідусем. Син Владислава Лобача з друзями надумав посмажити їжу на вогнищі. Однак вогонь не розгорався, тож він вирішив скористатися бензином. Однак після додавання його до вогнища, все довкола спалахнуло. Вогонь перейшов і на підлітка.

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«Він був зі своїми друзями на дачі з бабусею і дідусем — батьками колишньої дружини. Вони ввечері вирішили посмажити чи м’ясо, чи якісь сосиски. Розпалювали багаття, а воно не дуже горіло. Артем бачив, що є бензин у дідуся в гаражі, і він вирішив підлити бензин у багаття, щоб воно краще горіло. Він підлив, і воно дуже сильно пихнуло», — ділиться артист.

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Син Владислава Лобача / © instagram.com/lobach_vlad

Врешті, син Владислава Лобача загорівся. Друзі підлітка допомогли йому погасити вогонь, однак серйозних опіків не вдалося уникнути. Хлопця «швидкою» забрали до лікарні.

«Він почав горіти, у нього загорілась футболка. Хлопці — всі його ровесники, вони теж без досвіду. З нього зірвали цю футболку, але він за цей час отримав серйозні опіки обличчя, грудей, частини спини, частково руки. Найбільше — грудна частина, плече. Він одразу викликав „швидку“», — говорить співак.

Син Владислава Лобача був у реанімації. Зараз його вже перевели до звичайної лікарняної палати. Підлітку зробили пересадку шкіри, медики стежать за його станом. Прогнозів щодо відновлення лікарі не дають, однак синові виконавця доведеться пройти тривалий шлях реабілітації.

Владислав Лобач із сином / © instagram.com/lobach_vlad

«Лікарі не можуть дати якусь відповідь, на скільки там глибина цих всіх опіків. Видно, що шкіра обгоріла, 18%. Прогнозів жодних немає. Наступного дня його вже перевели в реанімацію, бо йому треба було накладати штучну шкіру. Перев’язки роблять під наркозом. Життю нічого не загрожує, але тривала реабілітація, поки це все заживе, відновиться. Зараз він вже у палаті, але процес довгий», — додав артист.

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