Не варто "вираховувати" повітряні атаки: експерт звернувся до українців через удари РФ

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Експерт закликав українців не ігнорувати офіційні попередження про повітряну небезпеку та не намагатися самостійно оцінювати рівень загрози. Слід одразу переходити в укриття.

Про це сказав засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик під час ефіру «Київського часу».

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Він наголосив, що будь-яке попередження про можливу атаку є достатньою підставою, щоб перейти в укриття, особливо якщо поруч перебувають діти.

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«Не потрібно вираховувати, коли йти в укриття, а коли ні. Якщо вас попередили — особливо якщо ви з дітьми — краще скористатися можливістю і перейти в безпечне місце», — зазначив Боровик.

За його словами, російська армія постійно накопичує ракети, аналізує результати попередніх ударів і роботу української протиповітряної оборони. Саме тому передбачити точний час або характер наступної атаки неможливо.

Експерт наголосив, що найкращим способом убезпечити себе під час повітряної тривоги залишається своєчасний перехід до укриття після офіційного повідомлення про загрозу.

Як ми повідомляли, у Києві під час балістичної атаки РФ загинули люди, які намагалися дістатися укриття. За словами очевидців, після першого вибуху стався повторний удар, коли мешканці намагалися допомогти постраждалим. Внаслідок атаки є загиблі та руйнування.

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