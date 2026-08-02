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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
1 хв

Мокрий Дмитро Волканов показав пестощі в річці з коханою-красунею та посвітив оголеним торсом

Артист розсекретив, як з обраницею ховається від спеки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Дмитро Волканов

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov

Український співак Дмитро Волканов вперше за тривалий час поділився фото зі своєю коханою-красунею Наталією.

Артист опублікував знімок з обраницею в Instagram-stories. Зокрема, 25-річний виконавець показав, як вони рятуються від літньої спеки, що останніми днями накрила Україну.

Закохані вирішили не відсиджуватися в будинку під кондиціонерами. Натомість вони обрали активний відпочинок та пішли купатися до річки. На фото, яким Дмитро Волканов й поділився в сторіз, парочка позувала у воді. Мокрий співак усміхався та тримав у руках собаку, який склав їм компанію.

Тим часом обраниця виконавця мило його обіймала та пригорталась до нього. Аби активно проводити час, закохані взяли з собою м’яч, а також надувне коло.

Дмитро Волканов із дівчиною / © instagram.com/dimavolkanov

Дмитро Волканов із дівчиною / © instagram.com/dimavolkanov

Підписувати кадр парочка не стала. Замість них це зробили підписники артиста, які активно бажали їм вдалого відпочинку.

Зазначимо, Дмитро Волканов вже тривалий час перебуває в стосунках із дівчиною Наталією, хоча розсекретив їхній роман лише у квітні 2025 року. Обраниця артиста не є публічною, тож він вкрай рідко її показує.

Нагадаємо, нещодавно співака Володимира Дантеса запідозрили в новому романі. Пропонуємо дізнатися, що відомо про ймовірну кохану артиста, та подивитися її фото.

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Дата публікації
Кількість переглядів
318
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