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Пилосос, пилосмок чи пилотяг: як правильно назвати українською цей побутовий прилад
Мовознавці пояснили, які слова є нормативними, що кажуть словники та звідки взялися ці назви.
Багато українців замислюються, як правильно називати один із найпоширеніших побутових приладів. Одні звикли говорити «пилосос», інші свідомо використовують слово «пилотяг», а ще можна почути жартівливий або розмовний варіант «пилосмок». Через це виникають суперечки: яке слово є літературною нормою, а яке краще залишити лише для неофіційного спілкування? Мовознавці пояснюють, що українська мова допускає кілька назв цього приладу, але вони мають різний статус і сферу вживання.
Пилосос — літературна норма
Найпоширенішою та нормативною назвою в сучасній українській мові є пилосос. Саме це слово використовують у більшості сучасних словників, технічній документації, інструкціях виробників, магазинах побутової техніки та офіційних текстах.
Назва утворилася від двох слів — «пил» і «сосати», тобто буквально означає прилад, який всмоктує пил.
Саме тому, якщо потрібно написати статтю, документ, офіційне повідомлення чи просто хочеться дотримуватися загальноприйнятої мовної норми, найкраще використовувати слово «пилосос».
Пилотяг — красивий український відповідник
Останніми роками дедалі популярнішим стає слово «пилотяг». Воно побудоване за українською словотвірною моделлю від дієслова «тягнути».
Багатьом мовознавцям і прихильникам питомої української лексики ця назва подобається більше, адже вона звучить природно та легко сприймається на слух.
Хоча слово «пилотяг» поки що не настільки поширене, як «пилосос», воно активно вживається в медіа, соціальних мережах, блогах і повсякденному мовленні. Його не можна вважати помилкою.
Пилосмок — розмовний варіант
Ще одна назва — «пилосмок». Вона виникла за аналогією до слів, що описують процес всмоктування.
Однак мовознавці наголошують: цей варіант має переважно розмовний, жартівливий або діалектний характер. У літературній мові його використовують значно рідше.
Саме тому в офіційних текстах, навчальних матеріалах чи діловому листуванні краще вибирати «пилосос» або, залежно від стилю, «пилотяг».