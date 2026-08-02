Кліматичні зміни посилюють нерівність у містах: вчені пояснили, хто страждає найбільше

Кліматичні зміни

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Кліматичні зміни по-різному впливають на мешканців одного й того ж міста, а традиційні підходи до міського планування часто не враховують найуразливіших людей. Такого висновку дійшли дослідники з Університету Східної Англії.

Про це пише Earth.com.

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Що відомо про дослідження

Науковці Каспер Еббенсгаард і Кавіта Рамакрішнан наголошують, що однакова температура повітря не означає однакові умови для всіх. Одні люди можуть перечекати спеку вдома з кондиціонером, тоді як інші змушені працювати просто неба або жити в оселях без належного охолодження.

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За словами дослідників, на сприйняття спеки впливають соціальні чинники, зокрема рівень доходів, стать, професія та умови проживання. Саме тому офіційні показники температури не відображають реального навантаження на здоров’я людей.

Як приклад науковці наводять Делі, де під час аномальної спеки 2024 року температура повітря наближалася до 50 °C. Через масштабні відключення електроенергії багато мешканців не могли користуватися вентиляторами чи кондиціонерами, а температура в оселях залишалася небезпечно високою навіть уночі. Найбільше постраждали люди, які працюють на відкритому повітрі: будівельники, вуличні торговці та сезонні працівники. Вони частіше стикаються із зневодненням, тепловими ударами та іншими небезпечними наслідками спеки.

Нагадаємо, глобальне потепління може призвести до зростання кількості самогубств у світі. Такий висновок зробили вчені після аналізу даних із 751 населеного пункту у 26 країнах. За їхніми прогнозами, підвищення температури повітря збільшуватиме ризик смертності від самогубств, хоча масштаби залежатимуть від регіону та здатності населення адаптуватися до спеки.

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