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Вибух у ресторані в Москві: ціллю міг бути генерал, причетний до звірств у Бучі
У ресторан Balzi Rossi в центрі Москви пронесли вибухівку, начинену металевими кульками. Ймовірно, ціллю атаки був воєнний злочинець Олександр Чайко та високопоставлені силовики РФ.
У центрі Москви в ресторані Balzi Rossi пролунав потужний вибух, ймовірною ціллю якого міг бути російський генерал-полковник Олександр Чайко, причетний до воєнних злочинів у Бучі.
Про це пишуть німецьке видання Stern та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко.
Мер Москви Сергій Собянін назвав подію жорстоким терористичним актом, а Національний антитерористичний комітет розпочав офіційне розслідування.
За даними медіа, справжньою ціллю нападу, ймовірно, були гості закритого приватного заходу. Низка російських медіа зазначає, що через високий статус гостей ресторан посилено охоронявся, зокрема із залученням значного контингенту співробітників Федеральної служби охорони (ФСБ).
Своєю чергою колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомляє, що того вечора командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Олександр Чайко святкував там своє 55-річчя та нещодавнє підвищення. Аргументом цього свідчить напис «Алєксандр 55» на сцені закладу, адже генералу виповнилося 55 років саме 27 липня.
Російські воєнкори зазначають, що серед запрошених гостей були високопоставлені офіцери розвідки, державні службовці, депутати та інші генерали.
На початку повномасштабного вторгнення Олександр Чайко обіймав посаду командувача Східного військового округу, а пізніше був заступником начальника Генерального штабу. У березні Рада ЄС запровадила проти нього персональні санкції за пряму відповідальність у масових вбивствах цивільного населення в Бучі напровесні 2022 року.
Нагадаємо, у центрі Москви 1 серпня в ресторані Balzi Rossi стався вибух, унаслідок якого загинули п’ятеро людей, ще 21 особа отримала поранення. За даними Національного антитерористичного комітету РФ та видання Stern, невідома жінка намагалася пронести до закладу саморобну бомбу, начинену металевими кульками. Пристрій здетонував на веранді під час огляду, коли охоронець зупинив її на вході.
Серед загиблих — сам охоронець, відвідувач та жінка, яка принесла пакунок. Ймовірно, що вона не знала про справжній вміст посилки, вважаючи її звичайною доставкою «подарунка», а саму бомбу підірвали дистанційно під час огляду.
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