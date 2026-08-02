- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 736
- Час на прочитання
- 1 хв
Після удару РФ стався витік небезпечної хімічної речовини на Полтавщині — перші деталі
Через ворожий обстріл об’єкта критичної інфраструктури на Полтавщні стався витік небезпечних хімікатів.
У Полтавській області російські війська обстріляли об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого стався витік небезпечної хімічної речовини.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС України.
На місце події негайно прибули фахівці хімічного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Попри складні умови та постійну небезпеку, рятувальникам вдалося оперативно герметизувати пошкоджені ємності й повністю перекрити місця витоку.
Завдяки професійним та швидким діям надзвичайників загрозу для довкілля та людей вдалося повністю ліквідувати. Зараз на об’єкті відновлено безпечні умови для продовження робіт.
Атака РФ по Україні 2 серпня — що відомо
У неділю, 2 серпня, російські війська знищили термінал «Нової пошти» на Харківщині — внаслідок двох прямих влучань загинув працівник компанії.
Цього ж дня окупанти атакували найбільший склад ROZETKA. У компанії вважають, що удар росіян був цілеспрямованим.
Також 2 сепня ворог атакував Запоріжжя. Станом на 17:30 відомо про двох загиблих людей. Другого загиблого дістали з-під завалів зруйнованого будинку.
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.