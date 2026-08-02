Специалисты по химической защите ГСЧС на месте утечки химического вещества

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Полтавской области российские войска обстреляли объект критически важной инфраструктуры, в результате чего произошла утечка опасного химического вещества.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Реклама

На место происшествия немедленно прибыли специалисты по химической защите Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Несмотря на сложные условия и постоянную опасность, спасателям удалось оперативно герметизировать поврежденные емкости и полностью перекрыть места утечки.

Реклама

Благодаря профессиональным и оперативным действиям сотрудников экстренных служб удалось полностью устранить угрозу для окружающей среды и людей. В настоящее время на объекте восстановлены безопасные условия для продолжения работ.

Фахівці хімічного захисту ДСНС герметизують пошкоджені ємності та місця витоку / © ГСЧС Украины

Специалисты по химической защите ГСЧС на месте утечки химического вещества

Специалисты по химической защите ГСЧС на месте утечки химического вещества

Нападение РФ на Украину 2 августа — что известно

В воскресенье, 2 августа, российские войска уничтожили терминал«Новой почты» в Харьковской области — в результате двух прямых попаданий погиб сотрудник компании.

В тот же день оккупанты атаковали крупнейший склад ROZETKA. В компании считают, что удар россиян был целенаправленным.

Кроме того, 2 сентября враг атаковал Запорожье. По состоянию на 17:30 известно о двух погибших. Второго погибшего извлекли из-под завалов разрушенного дома.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров