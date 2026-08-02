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- Украина
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После удара со стороны РФ в Полтавской области произошла утечка опасного химического вещества — первые подробности
В результате вражеского обстрела объекта критической инфраструктуры в Полтавской области произошла утечка опасных химических веществ.
В Полтавской области российские войска обстреляли объект критически важной инфраструктуры, в результате чего произошла утечка опасного химического вещества.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
На место происшествия немедленно прибыли специалисты по химической защите Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Несмотря на сложные условия и постоянную опасность, спасателям удалось оперативно герметизировать поврежденные емкости и полностью перекрыть места утечки.
Благодаря профессиональным и оперативным действиям сотрудников экстренных служб удалось полностью устранить угрозу для окружающей среды и людей. В настоящее время на объекте восстановлены безопасные условия для продолжения работ.
Нападение РФ на Украину 2 августа — что известно
В воскресенье, 2 августа, российские войска уничтожили терминал«Новой почты» в Харьковской области — в результате двух прямых попаданий погиб сотрудник компании.
В тот же день оккупанты атаковали крупнейший склад ROZETKA. В компании считают, что удар россиян был целенаправленным.
Кроме того, 2 сентября враг атаковал Запорожье. По состоянию на 17:30 известно о двух погибших. Второго погибшего извлекли из-под завалов разрушенного дома.
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