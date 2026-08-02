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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
199
Время на прочтение
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После удара со стороны РФ в Полтавской области произошла утечка опасного химического вещества — первые подробности

В результате вражеского обстрела объекта критической инфраструктуры в Полтавской области произошла утечка опасных химических веществ.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Специалисты по химической защите ГСЧС на месте утечки химического вещества

Специалисты по химической защите ГСЧС на месте утечки химического вещества

Дополнено новыми материалами

В Полтавской области российские войска обстреляли объект критически важной инфраструктуры, в результате чего произошла утечка опасного химического вещества.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

На место происшествия немедленно прибыли специалисты по химической защите Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Несмотря на сложные условия и постоянную опасность, спасателям удалось оперативно герметизировать поврежденные емкости и полностью перекрыть места утечки.

Благодаря профессиональным и оперативным действиям сотрудников экстренных служб удалось полностью устранить угрозу для окружающей среды и людей. В настоящее время на объекте восстановлены безопасные условия для продолжения работ.

Фахівці хімічного захисту ДСНС герметизують пошкоджені ємності та місця витоку / © ГСЧС Украины

Специалисты по химической защите ГСЧС на месте утечки химического вещества

Специалисты по химической защите ГСЧС на месте утечки химического вещества

Специалисты по химической защите ГСЧС на месте утечки химического вещества

Специалисты по химической защите ГСЧС на месте утечки химического вещества

Нападение РФ на Украину 2 августа — что известно

В воскресенье, 2 августа, российские войска уничтожили терминал«Новой почты» в Харьковской области — в результате двух прямых попаданий погиб сотрудник компании.

В тот же день оккупанты атаковали крупнейший склад ROZETKA. В компании считают, что удар россиян был целенаправленным.

Кроме того, 2 сентября враг атаковал Запорожье. По состоянию на 17:30 известно о двух погибших. Второго погибшего извлекли из-под завалов разрушенного дома.

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Дата публикации
Количество просмотров
199
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