Россия атаковала терминал «Новой почты»: в компании сообщили трагические новости

Атака по «Новой почте» в Харьковской области / © Новая почта

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В воскресенье, 2 августа, Россия нанесла два попадания по почтовому терминалу «Новой почты» на Харьковщине. Он разрушен, есть погибший.

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.

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По информации ЧП, из-за удара погиб сотрудник компании-перевозчика.

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«К сожалению, в результате вражеской атаки погиб сотрудник компании-перевозчика. Мы на постоянной связи с семьей погибшего и оказываем необходимую помощь и поддержку», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что дополнительную информацию об отправке посылок можно найти в приложении.

«Новая почта оперативно перестроила логистику. Дополнительную информацию об отправке можно найти в треккинге в приложении», — добавили там.

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Напомним, в Дергачах Харьковской области оккупационные войска дважды атаковали АЗС. Первый удар произошел около 13:40, а ориентировочно в 14:30, нанеся повторный удар по другой заправке.

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По информации местных властей, за июль российская армия 109 раз атаковала Харьков, половина из них — удары дронами. Это 45 попаданий с детонацией и еще шесть неразорвавшихся дронов.

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