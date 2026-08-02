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Ваша страховка может не сработать: что нужно обязательно проверить перед путешествием
Масштабные лесные пожары во Франции и Испании заставили эвакуировать около 280 тысяч человек, в том числе и туристов. Эксперты предупреждают: обычное туристическое страхование может не покрыть ущерб из-за стихийного бедствия.
Массовые эвакуации во Франции и Испании, вызванные масштабными лесными пожарами, уже заставили покинуть свои дома и гостиницы около 280 тысяч человек. Пока спасатели пытаются обуздать огонь, туристы оказались перед новой проблемой: большинство полисов страхования путешествий просто не покрывает ущерб от таких стихийных бедствий.
Если вы собираетесь в путешествие, уделите несколько минут тому, чтобы перечитать условия своего туристического страхования. Об этом пишет Lad Bible.
Какое должно быть страхование в путешествии: что проверить
Эпицентром бедствия стали территории вблизи Мадрида и южного французского города Бордо. Масштаб угрозы иллюстрирует случай возле аэропорта Бордо, где британских туристов подняли на ноги ночью около 3:30 утра — гостиницу срочно закрыли из-за приближающегося к зданию густого дыма.
В связи с обострением ситуации власти призывают путешественников воздержаться от поездок. А тем, кто уже приехал в регион, посоветовали рассмотреть возможность переезда в более безопасные районы.
Пока правительства пытаются ликвидировать последствия стихии, специалисты предостерегают: рассчитывать на полную компенсацию от страховых компаний не стоит.
Исследование аналитической компании Defaqto свидетельствует, что только половина страховых полисов содержит пункт о покрытии рисков в случае «катастроф».
Анна-Мари Дути, эксперт по страхованию путешествий в Defaqto, объясняет, что при отмене или прерывании уже подтвержденного бронирования пассажиры все же могут рассчитывать на выплаты:
«Вам также могут покрывать дополнительные расходы на проезд и проживание, если ваша поездка будет прервана из-за катастрофического события, если ваша страховая компания предлагает такое покрытие или вы заплатили за его включение».
Директор по политике общего страхования Ассоциации британских страховщиков Крис Босс говорит, что в случае прерывания отдыха лесными пожарами, как во Франции или Испании сейчас, туристическое страхование должно покрыть некоторые из связанных с этим расходов, если в документах было прописано покрытие расходов в случае срыва поездки.
Впрочем, эксперты призывают внимательно читать договор и не надеяться на автоматическую защиту. Если в документе нет четкого упоминания о форс-мажорах или стихийных бедствиях, компенсации за такие убытки ждать не стоит.
Туристические операторы и страхователи оказались не готовы к тому, что лесные пожары могут сорвать отдых сотням тысяч людей со всего мира. Однако в обозримом будущем вполне возможно, что контракты на страхование будут включать и такие случаи.
Тем, кто все же планирует путешествие в рискованные регионы, стоит взвесить все угрозы. А также приобрести более дорогое страхование, которое покрывает большое количество рисков, в том числе лесные пожары и катастрофы.
Что проверить в авто перед путешествием
Напомним, перед летним отпуском водителям следует проверить техническое состояние автомобиля во избежание поломок и непредсказуемых расходов в пути. Прежде всего рекомендуют осмотреть моторное масло, охлаждающую и тормозную жидкости, пополнить стеклоомыватель, проверить работу кондиционера, аккумулятора, наружного освещения, стеклоочистителей и убедиться в исправности тормозной системы.
Также следует проверить шины, готовность запасного колеса, домкрата и баллонного ключа. В багажнике обязательно должны быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки, а для поездок за границу светоотражающие жилеты для каждого пассажира.
В проверке нуждаются и документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис и «Зеленая карта» для выезда в страны Европы.