Ваша страховка может не сработать: что нужно обязательно проверить перед путешествием

Как проверить страхование перед путешествием / © www.freepik.com/free-photo

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Массовые эвакуации во Франции и Испании, вызванные масштабными лесными пожарами, уже заставили покинуть свои дома и гостиницы около 280 тысяч человек. Пока спасатели пытаются обуздать огонь, туристы оказались перед новой проблемой: большинство полисов страхования путешествий просто не покрывает ущерб от таких стихийных бедствий.

Если вы собираетесь в путешествие, уделите несколько минут тому, чтобы перечитать условия своего туристического страхования. Об этом пишет Lad Bible.

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Какое должно быть страхование в путешествии: что проверить

Эпицентром бедствия стали территории вблизи Мадрида и южного французского города Бордо. Масштаб угрозы иллюстрирует случай возле аэропорта Бордо, где британских туристов подняли на ноги ночью около 3:30 утра — гостиницу срочно закрыли из-за приближающегося к зданию густого дыма.

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В связи с обострением ситуации власти призывают путешественников воздержаться от поездок. А тем, кто уже приехал в регион, посоветовали рассмотреть возможность переезда в более безопасные районы.

Пока правительства пытаются ликвидировать последствия стихии, специалисты предостерегают: рассчитывать на полную компенсацию от страховых компаний не стоит.

Исследование аналитической компании Defaqto свидетельствует, что только половина страховых полисов содержит пункт о покрытии рисков в случае «катастроф».

Анна-Мари Дути, эксперт по страхованию путешествий в Defaqto, объясняет, что при отмене или прерывании уже подтвержденного бронирования пассажиры все же могут рассчитывать на выплаты:

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«Вам также могут покрывать дополнительные расходы на проезд и проживание, если ваша поездка будет прервана из-за катастрофического события, если ваша страховая компания предлагает такое покрытие или вы заплатили за его включение».

Директор по политике общего страхования Ассоциации британских страховщиков Крис Босс говорит, что в случае прерывания отдыха лесными пожарами, как во Франции или Испании сейчас, туристическое страхование должно покрыть некоторые из связанных с этим расходов, если в документах было прописано покрытие расходов в случае срыва поездки.

Впрочем, эксперты призывают внимательно читать договор и не надеяться на автоматическую защиту. Если в документе нет четкого упоминания о форс-мажорах или стихийных бедствиях, компенсации за такие убытки ждать не стоит.

Туристические операторы и страхователи оказались не готовы к тому, что лесные пожары могут сорвать отдых сотням тысяч людей со всего мира. Однако в обозримом будущем вполне возможно, что контракты на страхование будут включать и такие случаи.

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Тем, кто все же планирует путешествие в рискованные регионы, стоит взвесить все угрозы. А также приобрести более дорогое страхование, которое покрывает большое количество рисков, в том числе лесные пожары и катастрофы.

Что проверить в авто перед путешествием

Напомним, перед летним отпуском водителям следует проверить техническое состояние автомобиля во избежание поломок и непредсказуемых расходов в пути. Прежде всего рекомендуют осмотреть моторное масло, охлаждающую и тормозную жидкости, пополнить стеклоомыватель, проверить работу кондиционера, аккумулятора, наружного освещения, стеклоочистителей и убедиться в исправности тормозной системы.

Также следует проверить шины, готовность запасного колеса, домкрата и баллонного ключа. В багажнике обязательно должны быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки, а для поездок за границу светоотражающие жилеты для каждого пассажира.

В проверке нуждаются и документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис и «Зеленая карта» для выезда в страны Европы.

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