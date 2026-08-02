Беларусь создает десантно-штурмовую бригаду и перебрасывает ее ближе к Украине: что задумал Лукашенко

Белорусский десант / © Associated Press

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Беларусь развернет десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной. Она будет расположена возле Гомеля — в 40 км от украинской границы.

Об этом сообщил командующий Силами специальных операций Беларуси Александр Иллюкевич в интервью белорусскому государственному телеканалу.

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Речь идет о 37-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, формирование которой началось летом 2025 года в составе Сил специальных операций Беларуси в Гомельской области.

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«Мы уже приступили к формированию ряда воинских частей и подразделений. Призван личный состав. Набранные офицеры. И идет плановая подготовка к применению их по назначению. В следующем году мы планируем произвести передислокацию этих подразделений и воинских частей в свой пункт постоянной дислокации», — сказал он.

Он добавил, что в текущем году Беларусь также планирует еще один батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные и разведывательные подразделения.

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Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что опрокинул Силы специальных операций к границе с Украиной. По его приказу они разбросаны по лесам. Он уверяет, что не готовит нападение, а такой шаг вроде бы для собственной нацбезопасности.

Несмотря на заявления Лукашенко, что он не готовит атаку, украинские пограничники создают «килзону» на северной границе. Они сооружают противотанковые рвы, несколько уровневые заграждения из колючей проволоки, ряды бетонных «зубов дракона» — и это лишь часть укреплений.

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