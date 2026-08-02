Білорусь створює десантно-штурмову бригаду і перекидає її ближче до України: що задумав Лукашенко

Білоруський десант / © Associated Press

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Білорусь розгорне десантно-штурмову бригаду на кордоні з Україною. Вона буде розміщена біля Гомеля — за 40 км від українського кордону.

Про це повідомив командувач Сил спеціальних операцій Білорусі Олександр Іллюкевич в інтерв’ю білоруському державному телеканалу.

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Йдеться про 37-му окрему десантно-штурмову бригаду, формування якої почалося влітку 2025 року у складі Сил спеціальних операцій Білорусі в Гомельській області.

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«Ми вже приступили до формування низки військових частин та підрозділів. Призваний особовий склад. Набрані офіцери. І йде планова підготовка для застосування їх за призначенням. Наступного року ми плануємо зробити передислокацію цих підрозділів та військових частин на свій пункт постійної дислокації», — сказав він.

Він додав, що цього року Білорусь також планує ще один батальйон, підрозділи бойового забезпечення, артилерійські, зенітні та розвідувальні підрозділи.

Загроза нападу Білорусі — останні новини

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що перекинув Сили спеціальних операцій до кордону із Україною. За його наказом вони розкидані по лісах. Він запевняє, що не готує напад, а такий крок начебто для власної нацбезпеки.

Попри заяви Лукашенка, що він не готує атаку, українські прикордонники створюють «кілзону» на північному кордоні. Вони споруджують протитанкові рови, кількарівневі загородження з колючого дроту, ряди бетонних «зубів дракона» — і це лише частина укріплень.

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