Росія атакувала термінал «Нової пошти»: у компанії повідомили трагічні новини

Атака по «Новій пошті» на Харківщині / © Нова пошта

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У неділю, 2 серпня, Росія завдала двох влучань по поштовому терміналу «Нової пошти» на Харківщині. Його зруйновано, є загиблий.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти.

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За інформацією НП, через удар загинув співробітник компанії-перевізника.

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«На жаль, у результаті ворожої атаки загинув співробітник компанії-перевізника. Ми на постійному зв’язку з родиною загиблого та надаємо всю необхідну допомогу і підтримку», — йдеться у заяві.

У компанії додали, що додаткову інформацію про відправлення посилок можна знайти у застосунку.

«Нова пошта оперативно перебудувала логістику. Додаткову інформацію про відправлення можна знайти у трекінгу в застосунку», — додали там.

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Нагадаємо, у Дергачах Харківської області окупаційні війська двічі атакували АЗС. Перший удар стався близько 13:40, а орієнтовно о 14:30, завдавши повторного удару по іншій заправці.

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За інформацією місцевої влади, за липень російська армія 109 разів атакувала Харків, половина з них — це удари дронами. Це 45 влучань із детонацією та ще шість дронів, які не вибухнули.

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