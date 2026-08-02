Дописи Трампа продаватимуть за $100 тисяч на місяць

Дональд Трамп / © Associated Press

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Компанія президента США Дональда Трампа почала продавати платний доступ до дописів президента США у соцмережі Truth Social. Новий сервіс орієнтований на великі інвестиційні компанії та трейдерів.

Про це пише Associated Press.

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Починаючи від суботи, компанія Truth Social пропонує трейдерам із Волл-стріт платний сервіс раннього доступу до дописів Трампа. Це відкриває перспективу значних прибутків для його компанії, але водночас породжує серйозні питання щодо інсайдерської торгівлі та використання державної посади для особистого збагачення.

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Подібні стрічки даних уже продають інші соціальні мережі та медіакомпанії. Проте Truth Social не просто поширює новини — вона їх створює. Публікації Трампа про війни, тарифи, Федеральну резервну систему чи інші політичні рішення регулярно спричиняють різкі коливання на фінансових ринках.

«Якби це зробив генеральний директор публічної компанії, він опинився б у в’язниці», — заявила керівниця компанії Able Alpha Trading Айрін Олдрідж, яка не планує купувати новий сервіс.

Критики вважають, що продаж швидкого доступу до дописів чинного президента створює конфлікт інтересів і може стати предметом майбутніх розслідувань. Демократи вже назвали новий сервіс «відкритою корупцією».

Наразі невідомо, які саме фірми вже оформили підписку на Truth API.

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Проте навіть якщо три з них оформлять щомісячну підписку, це подвоїть дохід Trump Media, яка минулого року заробила $3,7 мільйона. Співзасновник компанії Themis Trading Джо Салуцці припускає, що заплатити за Truth API будуть готові близько 100 компаній.

Раніше стало відомо, що конспірологічні теорії про існування двійника президента США Дональда Трампа стрімко набирають популярності в соцмережах. Причиною стало відео, на якому під час спілкування американського лідера з журналістами біля літака Air Force One на задньому плані помітили чоловіка, дуже схожого на нього.

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