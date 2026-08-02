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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 серпня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 3 серпня?
Місяць розповідає
День потужної космічної енергії, яка спонукає нас до активних дій, що є сприятливим для початку робочого тижня.
Місяць рекомендує
Якою б не склалася життєва ситуація, дуже важливо чинити справедливо, навіть якщо такий вчинок піде на шкоду нашим власним інтересам — згодом стане зрозуміло, що це не так. Можна займатися підготовкою до майбутніх проєктів: складати плани, визначати цілі та вирішувати, який спосіб їх досягнення є оптимальним.
Місяць застерігає
Ухваливши важливе рішення, — найімовірніше, особистого характеру, — не можна від нього відмовлятися: якщо для нас важливо зберегти стосунки з близькою людиною, не варто відступати, навіть якщо здасться, що розлучитися буде простіше. Не слід хитрувати й брехати навіть у дрібницях: обман досить швидко викриється, поставивши нас у незручне становище, вибратися з якого, повернувши собі добру репутацію, виявиться справою непростою.
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