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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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205
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5 хв

Сонце у знаку Лева від 22 липня до 23 серпня 2026 року: що на нас чекає в цей період

22 липня о 22:13 (GMT+3) Сонце залишає знак Рака і входить у знак Лева, і настає один із найпотужніших і найрадісніших транзитів року. Саме тому, що Сонце керує вогняним Левом. Це означає, що планета перебуває у стані максимальної сили. Немає напруженості, спаду, потреби пристосовуватися.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
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Сонце у знаку Лева з 22 липня до 23 серпня 2026 року

Сонце у знаку Лева від 22 липня до 23 серпня 2026 року / © Associated Press

Сонце в астрології — це принцип життєвої сили, самовираження та волі до існування. Лев — п’ятий знак зодіаку, фіксований вогонь, знак серця. Його теми: творчість, самовираження, лідерство, радість, кохання, діти, гра, визнання, щедрість. Обидва архетипи підсилюють один одного до максимуму. Це як увімкнути прожектор на повну потужність після тижнів роботи за тьмяного світла, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Коли Сонце входить у свій знак, багато людей відчувають буквально фізичне піднесення. Хочеться рухатися, виходити з дому. Хочеться діяти, а не лише думати про те, що потрібно зробити. Прокидається та сама життєва енергія, яку важко пояснити, але легко відчути: коли прокидаєшся вранці і тобі добре — просто так, без причини.

У період зодіакального місяця знака Рака багато хто замикався в собі й більше часу проводив удома. Це час, коли менше соціальної активності, більше внутрішнього діалогу та відпочинку від зовнішньої метушні. Лев змінює цей вектор на 180 градусів.

З’являється бажання — іноді несподіване навіть для самого себе — бути перед очима й здобути визнання. Сказати щось важливе — і щоб це почули. Створити щось — і щоб це побачили.

Лев — один із найщедріших знаків зодіаку. Коли серце сповнене позитиву, з’являється бажання ділитися теплом. Від 22 липня багато хто помічає в собі сильніше бажання дарувати: увагу, час, ресурси, слова підтримки.

Лев керує сферою кохання, ігор, розваг, творчості, дітей та всього, що робиться заради задоволення, а не заради результату. У нашому продуктивному світі це часто сприймається як розкіш. А Лев каже, що це необхідність.

Ті, хто вміє це прийняти, завершують сезон Лева з відновленим внутрішнім ресурсом — який потім працює в десятки разів ефективніше за будь-який тайм-менеджмент.

Кохання та романтика

Сезон Лева — один із найкращих періодів року для романтики. Настрій і внутрішній стан змінюються: тепер більше відкритості, більше готовності ризикувати почуттями, більше бажання захоплюватися та бути захопленим.

Для тих, хто перебуває у шлюбі, Лев повертає у стосунки те, що зазвичай зникає у тривалих стосунках. Повертає здатність бачити в партнері не набір звичок і обов’язків, а ту людину, яку ви колись обрали. Це час для побачень, сюрпризів, для того, щоб сказати вголос те, що давно відчувається.

Лев любить жести. Необов’язково дорогі — але щирі. Квіти посеред тижня без приводу. Лист, написаний від руки. Вечеря при свічках у середу. Те, що говорить: «Я думав про тебе, і мені захотілося це зробити».

Для тих, хто шукає свого ідеального партнера: Сонце у Леві буквально робить вас більш помітними. Зустрічі в сезон Лева нерідко відбуваються в найнесподіваніших місцях — тому що ви нарешті вийшли у світ і припинили просто чекати.

Творчість і самовираження

Це головна тема сезону Лева — і найпотужніша. Сонце символізує енергію творення як принципу. Найкращий період, щоб створювати щось, що несе на собі відбиток вашої особистості. Щось, у чому ви впізнаєте себе.

Від 22 липня багато людей, які давно «збиралися почати», — починають. Блог, який відкладався. Курс, ідея якого визрівала роками. Картину, книжку, канал, проєкт. Що завгодно, у чому є «я».

Лев не просить дозволу, а просто береться до справи. І це, мабуть, головний урок сезону: припинити чекати на слушний момент — і визнати, що слушний момент уже настав.

Навіть якщо страшно. Особливо якщо страшно — адже страх зізнатися означає, що вам не байдуже. А це й є життя.

Кар’єра та професійна сфера

Лев у професійній сфері — це час вийти з тіні. Ті, хто працював добре, але непомітно, отримують можливість стати помітними та досягти кар’єрного зростання. Не завдяки саморекламі, а завдяки якості та впевненості.

Це час для:

  • презентацій та публічних виступів

  • переговорів щодо підвищення або нової посади

  • запуску проєктів, які вимагають особистої присутності та авторитету

  • справжнього лідерства, коли люди йдуть за вами, бо довіряють вам.

Лев сильний у стартових етапах і в натхненні, але не в рутині. Використовуйте цей період, щоб розпалити внутрішній вогонь — у собі та в інших. Детальне опрацювання залиште на період Діви, який розпочнеться 23 серпня.

Фінанси та матеріальна сфера

Тут Лев має неоднозначний характер. З одного боку — щедрість і бажання витрачати гроші з розмахом. Сезон Лева нерідко супроводжується імпульсивними закупами: усе має бути високої якості, красивим, гідним. Економія в цей період сприймається як щось неправильне.

З іншого боку Сонце у Леві створює умови для фінансового зростання завдяки помітності. Ті, хто бере на себе помітну роль, хто виходить на перший план, хто не соромиться своїх компетенцій — у цей період отримують фінансові можливості саме завдяки цій помітності.

Пастка: витрачати гроші на статус заради самого статусу. Лев любить розкіш, щоб справити враження.

Сім’я та діти

Сонце у Леві зазвичай супроводжується розквітом у стосунках з дітьми: більше ігор, більше спільної творчості, більше щирого інтересу до того, що важливо для дитини.

Для тих, хто планує народження дітей, — сезон Лева традиційно вважається сприятливим періодом. Не в сенсі гарантії, а в сенсі внутрішньої готовності та відкритості.

У сімейних стосунках загалом Лев вносить тепло та святковість. Це час сімейних урочистостей, спільних вечорів, того, що залишає приємні спогади.

Здоров’я та тіло

Лев керує серцем і спиною — як у прямому, так і в переносному сенсі. У сезон Лева варто приділити особливу увагу серцево-судинній системі: стежити за навантаженнями, не ігнорувати сигнали тіла, якщо вони є. Вогняна енергія Лева може спричиняти перегрівання — фізичне і нервове.

Водночас сам собою сезон Лева — цілющий. Адже радість і любов — найкращі ліки. Коли людина робить те, що її надихає, коли вона оточена тими, кого любить, коли вона самовиражається — тіло відгукується.

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