Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 3–9 серпня

Озеро у формі серця / © Associated Press

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Особисте життя — не виняток: зірки знають усе, що чекає на людину в цій сфері.

Кому пощастить у коханні цього тижня — 3–9 серпня?

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Овен

Овнам — якщо, звісно, вони захочуть зберегти мир у стосунках — бажано навчитися не наполягати на своєму за будь-яку ціну, а — хоча б іноді — дослухатися до думки свого партнера.

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Незважаючи на те, що представники цього знака більш ніж доброзичливі до оточення, поступливими їх не назвеш: якщо вони вирішили, що так буде правильно, переконати їх у протилежному не вдасться. Наступний тиждень у цьому сенсі не стане винятком — вони будуть наполягати на своїх помилках, хоча поступка позитивно позначилася б на стосунках.

Стрілець

Стрільцям не варто ігнорувати знаки уваги, які їм виявлятиме людина з найближчого кола спілкування. Так, якщо раніше вона виявляла до представників цього знака винятково дружню симпатію, то тепер її поведінка дедалі більше набуватиме романтичного характеру.

Зірки радять звернути увагу на його поведінку і не відмовляти одразу — бажано виділити хоча б трохи часу на роздуми: це дасть змогу проаналізувати свої почуття та зрозуміти, чи можливий розвиток подій у цьому напрямі, чи ні. Відмовитися можна завжди, головне — згодом про це не пошкодувати.

Водолій

Водоліям не варто чекати, коли людина, до якої вони відчувають симпатію, зробить крок назустріч і зізнається їм у коханні: з найрізноманітніших причин вона може не наважитися на таке зізнання. Тому, якщо представники цього знака хочуть отримати від неї відповідь — звісно, позитивну — їм необхідно виявити ініціативу.

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У такому разі вдасться не тільки нарешті розв’язати це важливе питання, а й задати тон стосункам, які розпочнуться саме від цього моменту. Таке становище забезпечить їм керівну роль: тобто, саме їм доведеться визначати, як розвиватимуться справи далі.

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