Температура у холодильнику і "правило 2 годин": як зберегти їжу влітку

Продукти з магазину потрібно якнайшвидше поставити у холодильник / © Freepik

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За високої температури бактерії розмножуються набагато швидше, тому навіть звична їжа може стати причиною харчового отруєння вже за кілька годин перебування без холодильника.

Про це пише Food and Drug.

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Експерти нагадують про так зване «небезпечне температурне вікно»: продукти не варто залишати за температури від 4 до 60 °C довше ніж на дві години, а якщо надворі понад 32 °C — цей час скорочується до однієї години.

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Деякі страви особливо швидко псуються влітку. До групи підвищеного ризику належать салати з майонезом, кремові десерти, тістечка із заварним кремом, сире м’ясо, риба, морепродукти, молочні коктейлі, страви з вершковими соусами та продукти, які тривалий час перебувають під прямими сонячними променями. Особливо уважними варто бути із суші, домашніми паштетами, ковбасними виробами та молочними продуктами без охолодження.

Прості правила гігієни можуть уберегти від отруєння

Навіть найякісніші продукти не гарантують безпеки, якщо нехтувати елементарною гігієною. Перед їжею бажано вимити руки або скористатися антисептиком. Сирі продукти слід тримати окремо від готових, а будь-яку їжу не варто надовго залишати під прямими сонячними променями. Якщо продукт змінив запах, колір або консистенцію, його краще не куштувати.

Правильно зберігати продукти у спеку допомагають холодильник із температурою нижче +5°C, герметичні контейнери та заморожені пляшки води замість холоду.

Чому спека робить їжу небезпечною

Їжа, яка зберігалася за неналежних умов, може стати джерелом збудників кишкових інфекцій. Серед них — сальмонельоз, кампілобактеріоз, лістеріоз, бруцельоз, інфекції, спричинені патогенними штамами кишкової палички, та інші захворювання.

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Найбільший ризик становлять продукти, що швидко псуються: м’ясо, птиця, риба, морепродукти, молоко, яйця, готові салати, кремові десерти, страви з майонезом, супи, каші, гарніри й залишки домашньої їжі.

Важливо пам’ятати: якщо такі продукти зберігалися з порушенням температурного режиму, їх не завжди можна «врятувати» кип’ятінням чи смаженням. У їжі можуть залишатися токсини, які не руйнуються під час нагрівання. Тому правило «добре проварю — і буде безпечно» у таких випадках не працює.

Скільки їжа може стояти без холодильника

Готові страви та продукти, які швидко псуються, не можна залишати без охолодження довше ніж на 2 години. Якщо температура повітря вища за 30 °C, цей час скорочується до 1 години.

Це означає, що каструлю супу, м’ясну страву, салат, молочні продукти чи залишки вечері не варто тримати на кухонному столі «до вечора». У спеку бактерії розмножуються швидко, навіть якщо їжа на вигляд і запах здається нормальною.

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Особливо обережними треба бути під час пікніків, поїздок, відпочинку на природі або тривалих застіль. Якщо страва кілька годин стояла на сонці чи в теплому приміщенні, її краще не доїдати.

Якою має бути температура в холодильнику

Згідно з рекомендаціями FDA (Управління з продовольства та медикаментів США), що відповідає за контроль безпеки харчових продуктів, безпечною температурою в холодильнику вважається 4,5 °C, а в морозильній камері — близько — 18 °C. При вищій температурі бактерії розмножуються швидше.

Нагадаємо, Україну накрила нова хвиля спеки, яка прийшла з Африки. У нашій країні стовпчики термометрів піднімуться до позначки 38 градусів за Цельсієм, а триватиме спекотна погода до 7 серпня.

Як пережити спеку — читайте у новині.

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