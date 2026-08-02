На Житомирщині всю ніч шукали 2,5-річного хлопчика: чим усе закінчилося

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У Житомирській області правоохоронці, рятувальники, нацгвардійці та місцеві жителі всю ніч розшукували 2,5-річного хлопчика, який зник під час відпочинку з родиною. На щастя, вранці 2 серпня дитину вдалося знайти живою.

Про це повідомляє Поліція Житомирщини.

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Що відомо про зникнення дитини

Як повідомили в поліції Житомирщини, повідомлення про зникнення малюка надійшло 1 серпня. Попередньо встановлено, що сім'я відпочивала на березі річки Ірша у Хорошівській громаді. У якийсь момент хлопчик зник із поля зору дорослих.

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До масштабної пошукової операції залучили близько 240 людей. Дитину шукали поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Національної гвардії, волонтери та місцеві жителі. Також працював кінолог зі службовим собакою.

За словами заступника начальника ГУНП у Житомирській області Зейнала Насірова, пошуки тривали безперервно до самого ранку. За зібраними свідченнями, хлопчик міг попрямувати до лісу, тому пошукові групи одночасно обстежували узбережжя, водойму, лісовий масив та інші місця, де могла перебувати дитина.

Близько 08:25 2 серпня хлопчика знайшли в лісовому масиві. Наразі його оглядають медики, які оцінюють стан здоров'я дитини та надають необхідну допомогу.

Раніше на Одещині 9-річного хлопчика на надувному колі віднесло в море. Через сильний вітер і течію разом із ним у воді опинилися ще двоє чоловіків, які намагалися допомогти. Усіх трьох урятували місцеві жителі на моторному човні.

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