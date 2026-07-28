На Закарпатті 7-річну дитину ледь врятували після вейпа та енергетиків

Вейп / © Associated Press

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В Ужгороді 7-річного хлопчика госпіталізували після того, як він покурив електронну сигарету та випив енергетичні напої.

За даними «Закарпаття онлайн», бригада швидкої медичної допомоги надала дитині допомогу на місці, а потім доправила хлопчика до міської дитячої клінічної лікарні для обстеження та медичного спостереження.

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Видання також повідомило, що про цей випадок повідомили правоохоронців. Поліцейські з’ясовують обставини події, зокрема те, як дитина отримала доступ до електронної сигарети та енергетиків.

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Подробиці щодо того, коли саме стався інцидент, скільки енергетиків випив хлопчик і що саме містили вейп та напої, поки що невідомі.

Чому вейп не є «безпечним»

ВООЗ наголошує, що електронні сигарети не є безпечними. У багатьох із них міститься нікотин — речовина, що викликає залежність і може негативно впливати на розвиток мозку дітей та підлітків.

Аерозоль від вейпів може містити не лише нікотин, а й інші потенційно шкідливі речовини.

Лікарі окремо застерігають, що рідина для вейпів становить ризик для дітей у разі випадкового контакту або проковтування.

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