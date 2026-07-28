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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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45
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Чому коти можуть годинами дивитись у вікно: вони мають на це поважну причину

Ветеринари пояснили, чому коти можуть годинами дивитись у вікно. Експерти наголошують, що це не про нудьгу, таким чином тварина аналізує довколишній світ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Експерти пояснили, чому коти люблять дивитися у вікно

Експерти пояснили, чому коти люблять дивитися у вікно / © pexels.com

Коти можуть годинами непорушно дивитись у вікно, спостерігаючи за тим, що відбувається на вулиці. Така поведінка домашнього улюбленця має логічне пояснення.

Про це пише onet.pl.

Команда ветеринарів, які співпрацюють з престижним журналом «Журнал котячої медицини та хірургії», проаналізувала поведінку сотень котів. Висновки однозначні: тривалі години спостереження за світом через вікно не є ознакою втоми, а радше потребою в щоденній стимуляції.

«Це частина природної мисливської поведінки, яку кішки повинні виконувати навіть тоді, коли вони не контактують з дикими тваринами», — пояснюють автори дослідження.

Шелест листя на вітрі, птахи, що пролітають повз, перехожі та собаки на повідках — все це стимулює уяву кішки та активує її почуття. Це задовольняє її інстинкти стеження та полювання, дозволяючи домашнім улюбленцям відтворювати свої природні ролі.

Спостереження за світом крізь скло — це не просто весело. Це також спосіб підтримувати мозок вашої кішки в хорошій формі та зменшити стрес.

«Поєднання різних видів спостереження навколишнього середовища дозволяє котам розвивати природну поведінку», — наголошує доктор Сара Елліс, зоолог і авторка, що спеціалізується на добробуті котів.

Раніше експерти пояснили, чому кіт ходить до туалету за своїм господарем.

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Дата публікації
Кількість переглядів
45
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