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Чому коти можуть годинами дивитись у вікно: вони мають на це поважну причину
Ветеринари пояснили, чому коти можуть годинами дивитись у вікно. Експерти наголошують, що це не про нудьгу, таким чином тварина аналізує довколишній світ.
Коти можуть годинами непорушно дивитись у вікно, спостерігаючи за тим, що відбувається на вулиці. Така поведінка домашнього улюбленця має логічне пояснення.
Про це пише onet.pl.
Команда ветеринарів, які співпрацюють з престижним журналом «Журнал котячої медицини та хірургії», проаналізувала поведінку сотень котів. Висновки однозначні: тривалі години спостереження за світом через вікно не є ознакою втоми, а радше потребою в щоденній стимуляції.
«Це частина природної мисливської поведінки, яку кішки повинні виконувати навіть тоді, коли вони не контактують з дикими тваринами», — пояснюють автори дослідження.
Шелест листя на вітрі, птахи, що пролітають повз, перехожі та собаки на повідках — все це стимулює уяву кішки та активує її почуття. Це задовольняє її інстинкти стеження та полювання, дозволяючи домашнім улюбленцям відтворювати свої природні ролі.
Спостереження за світом крізь скло — це не просто весело. Це також спосіб підтримувати мозок вашої кішки в хорошій формі та зменшити стрес.
«Поєднання різних видів спостереження навколишнього середовища дозволяє котам розвивати природну поведінку», — наголошує доктор Сара Елліс, зоолог і авторка, що спеціалізується на добробуті котів.
Раніше експерти пояснили, чому кіт ходить до туалету за своїм господарем.