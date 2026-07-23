Чому ваш кіт постійно спить: відповідь здивує навіть досвідчених власників

Чому ваш кіт постійно спить / © Unsplash

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Кіт, що постійно спить, може видаватися дуже лінивим. Проте насправді коти сплять по 16 годин на добу, не тому, що їм нічого не хочеться робити. Цьому є набагато цікавіше пояснення. За такою поведінкою ховається унікальна фізіологія хижака.

Більше про це розповіли Space Daily.

Чому коти сплять майже цілий день: відповідь науковців

Більшість дорослих домашніх котів проводить уві сні від 12 до 16 годин на добу. У суспільстві побутує популярне пояснення: коти дуже ліниві, і сплять для того, аби накопичити енергію для кількох ривків полювання на їжу. Це правда, але лише частково.

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Коти є поліфазними сплячими — вони не сплять довго одним відрізком, а накопичують загальну норму серією коротких дрімань. За даними Sleep Foundation, середня тривалість одного такого сну становить близько 78 хвилин.

Щодо швидкості, то сформована думка про здатність кота розганятися майже до 50 км/год стосується лише граничних показників. Звичайний котячий спринт становить від 32 до 40 км/год. Організм цієї тварини дійсно пристосований до раптового ривка, але не до бігу на довгі дистанції.

Крім того, коти — сутінкові анімалісти, найбільш активні на світанку та під вечір, що залишає більшу частину дня вільною. Водночас науковці заперечують думку про те, що нібито кілька секунд бігу потребують 14 годин відновлення.

Сучасні порівняльні дослідження свідчать, що тривалість сну ссавців залежить від трьох чинників: рівня метаболізму, розміру тіла та ризику стати здобиччю для інших хижаків. Тварини, яким загрожує небезпека, сплять мало і чутливо.

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Малий хижак, якому нічого не загрожує, може дозволити собі тривалий і глибокий сон. Домашній кіт перебуває в максимально безпечних умовах: у нього немає ворогів, а їжа з’являється за розкладом.

Тому тривалий сон є свідченням безпеки та ефективності цього хижака — кіт спить багато просто тому, що може собі це дозволити.

Чим не можна годувати котів

Нагадаємо, курячі кістки становлять серйозну загрозу для здоров’я котів. Особливо небезпечними є варені кістки, які після термічної обробки стають крихкими й розколюються на гострі уламки.

Сирі кістки також несуть ризики — зокрема, бактеріальних інфекцій, які можуть передатися й людям. Якщо кіт проковтнув кістку, необхідно одразу перевірити його дихання, обмежити доступ до залишків їжі та негайно зв’язатися з ветеринаром.

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Категорично заборонено самостійно викликати у тварини блювання, оскільки це може додатково травмувати стравохід. За станом кота слід уважно спостерігати протягом кількох днів: млявість, блювання, здуття, відмова від їжі чи відсутність випорожнень є тривожними сигналами, які потребують огляду фахівця та можливого рентгену.

Аби уникнути небезпеки, ветеринари закликають до профілактики. Власникам рекомендують не залишати курячі кістки у відкритому доступі та викидати їх у надійно закриті сміттєві контейнери, недоступні для тварин.

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