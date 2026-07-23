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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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535
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Чоловік випав із вікна 12-го поверху та розчавив незнайомку

У Японії чоловік випав з вікна просто на дівчину, вона померла у лікарні.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Лікарня у Японії

Лікарня у Японії / © Associated Press

У японському місті Нагоя з висоти 12-го поверху впав чоловік і розчавив 23-річну дівчину, яка опинилася в епіцентрі трагедії.

Про це повідомляє The Japan News.

29-річний Шинсей Тагучі випав із вікна та впав на незнайомку, яку звали Хора Інабу. Їх терміново госпіталізували.

Дівчину її не змогли врятувати після гострої крововтрати. Однак сам чоловік дивом вижив, зараз він залишається непритомним у критичному стані.

Раніше повідомлялося, що в Австралії жінка отримала опіки під час приготування частування своїм дітям. Вона померла у лікарні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
535
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