Чоловік випав із вікна 12-го поверху та розчавив незнайомку

Лікарня у Японії / © Associated Press

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У японському місті Нагоя з висоти 12-го поверху впав чоловік і розчавив 23-річну дівчину, яка опинилася в епіцентрі трагедії.

Про це повідомляє The Japan News.

29-річний Шинсей Тагучі випав із вікна та впав на незнайомку, яку звали Хора Інабу. Їх терміново госпіталізували.

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Дівчину її не змогли врятувати після гострої крововтрати. Однак сам чоловік дивом вижив, зараз він залишається непритомним у критичному стані.

Раніше повідомлялося, що в Австралії жінка отримала опіки під час приготування частування своїм дітям. Вона померла у лікарні.

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