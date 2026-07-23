Щоб м’ясо після приготування було соковитим і ніжним, його треба розморожувати лише так

Як найкраще розморожувати м’ясо / © www.freepik.com/free-photo

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Багато господинь переконані, що головний секрет смачної м’ясної страви полягає у правильному маринаді чи способі приготування. Насправді ж усе починається ще на етапі розморожування. Якщо зробити це неправильно, м’ясо втратить значну частину природного соку, стане сухим, жорстким і менш ароматним. Саме тому професійні кухарі радять не поспішати та використовувати метод, який дозволяє максимально зберегти структуру м’яса та його смакові властивості.

Чому правильне розморожування м’яса має велике значення

Під час заморожування в тканинах м’яса утворюються кристали льоду. Якщо продукт розморожується надто швидко, ці кристали руйнують волокна. У результаті після приготування м’ясо втрачає багато вологи, стає менш соковитим і гірше зберігає природний смак.

Саме тому важливо не прискорювати цей процес.

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Найкращий спосіб розморожування м’яса

Кулінари рекомендують розморожувати м’ясо лише в холодильнику. Для цього продукт потрібно заздалегідь перекласти з морозильної камери на нижню полицю холодильника й залишити на 8–24 години залежно від розміру шматка.

Температура близько +4 °C дозволяє м’ясу поступово відтанути без різких перепадів. Завдяки цьому всередині зберігається природна волога, а волокна залишаються майже неушкодженими.

Саме так розморожують м’ясо у більшості професійних кухонь.

Чому не можна залишати м’ясо на столі

Чимало людей просто дістають м’ясо з морозилки й залишають його при кімнатній температурі. Експерти не радять цього робити.

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Поки середина шматка ще залишається замороженою, поверхня вже нагрівається. Це створює сприятливі умови для швидкого розмноження бактерій.

Крім того, м’ясо починає втрачати багато соку ще до початку приготування.

Чи можна розморожувати у гарячій воді

Такий спосіб також небажаний. Гаряча вода різко нагріває зовнішній шар продукту, через що він частково починає готуватися ще до термічної обробки.

У результаті після смаження чи запікання м’ясо часто виходить сухим, а його структура стає неоднорідною.

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А як щодо мікрохвильової печі

Функція розморожування в мікрохвильовці може виручити лише тоді, коли часу зовсім немає.

Однак навіть спеціальний режим не завжди рівномірно розморожує продукт. Частина м’яса може вже нагрітися, тоді як середина ще залишатиметься крижаною. Після такого способу розморожування продукт бажано готувати одразу.

Як швидко розморозити м’ясо без утрати соковитості

Коли чекати кілька годин неможливо, кухарі рекомендують інший безпечний спосіб. М’ясо потрібно покласти в герметичний пакет і занурити в ємність із холодною водою.

Воду слід змінювати кожні 20 хвилин, щоб вона залишалася прохолодною. Такий метод значно безпечніший за гарячу воду й дозволяє швидше розморозити продукт без значної втрати соковитості.

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Що робити після розморожування

Не поспішайте одразу класти м’ясо на гарячу сковорідку. Перед приготуванням його бажано промокнути паперовим рушником, щоб прибрати зайву поверхневу вологу.

Після цього залиште продукт приблизно на 30 хвилин за кімнатної температури. Так він рівномірніше прогріється під час приготування, а страва буде значно соковитішою.

Чи можна повторно заморожувати

Фахівці не рекомендують цього робити.

Після повного розморожування структура волокон уже змінюється. Повторне заморожування ще більше погіршує якість продукту, робить його сухішим і підвищує ризик розвитку небажаних мікроорганізмів.

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