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- Шоу-бізнес
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56-річна Наомі Кемпбелл у мінішортах відвідала спортзал
Зірка продемонструвала своє тренування.
56-річна британська модель і зірка 90-х Наомі Кемпбелл вкотре вразила шанувальників своєю фізичною формою. Зірка опублікувала в Instagram відео, зняті під час тренування у спортзалі.
Модель у мінішортах і білому топі виконала декілька вправ на м’язи ніг і спини. Тренування відбувалося під наглядом персонального тренера.
Незважаючи на бездоганну фізичну форму, Наомі Кемпбелл не вважає себе прихильницею інтенсивних тренувань. Модель не прагне проводити години у спортзалі й не ставить собі за мету нарощування м’язової маси. Натомість вона робить ставку на вправи, що розвивають гнучкість, зміцнюють м’язи та допомагають підтримувати баланс між фізичним навантаженням і відновленням.
У інтерв’ю зірка не раз зізнавалася, що не тренується щодня і віддає перевагу помірному підходу до спорту. За словами Наомі, для неї набагато важливіше підтримувати тіло в тонусі, ніж досягати вираженого м’язового рельєфу чи спортивних рекордів.
Нагадаємо, що раніше Наомі Кемпбелл у шкіряному вбранні з’явилася на «Формулі-1» у Лас-Вегасі.