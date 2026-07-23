ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
603
Час на прочитання
1 хв

Розбився вертоліт із п'ятьма військовими на борту: є загиблий

Інформацію про особу загиблого та інших членів екіпажу поки не розголошують.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Військовий вертоліт у Чехії

Військовий вертоліт розбився у Чехії. Ілюстративне зображення / © із соцмереж

У Чехії розбився військовий вертоліт UH-1Y Venom, на борту якого перебували п’ятеро військовослужбовців. Унаслідок авіакатастрофи загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на чеську армію та рятувальні служби.

Аварія сталася у четвер на території 22-ї вертолітної авіабази в місті Наместь-над-Ославою, приблизно за 180 кілометрів на південний схід від Праги.

«Вертоліт Venom розбився на 22-й вертолітній авіабазі в Наместі-над-Ославою. На борту перебували п’ятеро військовослужбовців. На місці події працює єдина система екстреного реагування», — повідомили в чеській армії.

Речник рятувальної служби регіону Їглава Петр Яначек підтвердив, що внаслідок катастрофи загинула одна людина.

За його словами, ще трьох військовослужбовців госпіталізували: один із них дістав легкі травми, ще двоє перебувають у лікарні з ушкодженнями середньої тяжкості.

Інформацію про особу загиблого та інших членів екіпажу поки не розголошують, оскільки рятувальна операція триває.

Як повідомила речниця поліції Дана Цірткова, правоохоронці отримали повідомлення про падіння вертольота о 12:11 за місцевим часом (о 13:11 за Києвом).

UH-1Y Venom — це багатоцільовий військовий вертоліт американського виробництва компанії Bell Textron, оснащений двома турбовальними двигунами General Electric T700-GE-401C.

Нагадаємо, нещодавно в Саудівській Аравії розбився гелікоптер нафтової компанії Saudi Aramco. Унаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
603
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie