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Розбився вертоліт із п'ятьма військовими на борту: є загиблий
Інформацію про особу загиблого та інших членів екіпажу поки не розголошують.
У Чехії розбився військовий вертоліт UH-1Y Venom, на борту якого перебували п’ятеро військовослужбовців. Унаслідок авіакатастрофи загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на чеську армію та рятувальні служби.
Аварія сталася у четвер на території 22-ї вертолітної авіабази в місті Наместь-над-Ославою, приблизно за 180 кілометрів на південний схід від Праги.
«Вертоліт Venom розбився на 22-й вертолітній авіабазі в Наместі-над-Ославою. На борту перебували п’ятеро військовослужбовців. На місці події працює єдина система екстреного реагування», — повідомили в чеській армії.
Речник рятувальної служби регіону Їглава Петр Яначек підтвердив, що внаслідок катастрофи загинула одна людина.
За його словами, ще трьох військовослужбовців госпіталізували: один із них дістав легкі травми, ще двоє перебувають у лікарні з ушкодженнями середньої тяжкості.
Інформацію про особу загиблого та інших членів екіпажу поки не розголошують, оскільки рятувальна операція триває.
Як повідомила речниця поліції Дана Цірткова, правоохоронці отримали повідомлення про падіння вертольота о 12:11 за місцевим часом (о 13:11 за Києвом).
UH-1Y Venom — це багатоцільовий військовий вертоліт американського виробництва компанії Bell Textron, оснащений двома турбовальними двигунами General Electric T700-GE-401C.
Нагадаємо, нещодавно в Саудівській Аравії розбився гелікоптер нафтової компанії Saudi Aramco. Унаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей.