Розбився вертоліт із п'ятьма військовими на борту: є загиблий

Військовий вертоліт розбився у Чехії. Ілюстративне зображення / © із соцмереж

Реклама

У Чехії розбився військовий вертоліт UH-1Y Venom, на борту якого перебували п’ятеро військовослужбовців. Унаслідок авіакатастрофи загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на чеську армію та рятувальні служби.

Аварія сталася у четвер на території 22-ї вертолітної авіабази в місті Наместь-над-Ославою, приблизно за 180 кілометрів на південний схід від Праги.

Реклама

«Вертоліт Venom розбився на 22-й вертолітній авіабазі в Наместі-над-Ославою. На борту перебували п’ятеро військовослужбовців. На місці події працює єдина система екстреного реагування», — повідомили в чеській армії.

Речник рятувальної служби регіону Їглава Петр Яначек підтвердив, що внаслідок катастрофи загинула одна людина.

За його словами, ще трьох військовослужбовців госпіталізували: один із них дістав легкі травми, ще двоє перебувають у лікарні з ушкодженнями середньої тяжкості.

Інформацію про особу загиблого та інших членів екіпажу поки не розголошують, оскільки рятувальна операція триває.

Реклама

Як повідомила речниця поліції Дана Цірткова, правоохоронці отримали повідомлення про падіння вертольота о 12:11 за місцевим часом (о 13:11 за Києвом).

UH-1Y Venom — це багатоцільовий військовий вертоліт американського виробництва компанії Bell Textron, оснащений двома турбовальними двигунами General Electric T700-GE-401C.

Нагадаємо, нещодавно в Саудівській Аравії розбився гелікоптер нафтової компанії Saudi Aramco. Унаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей.

Новини партнерів