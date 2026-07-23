Лікарі не розуміють, як він вижив: турист "втратив усю кров у тілі" під час відпустки

Пітер Бітем із партнеркою Шарлін Гікман / © Kennedy News and Media

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Британець Пітер Бітем вирушив на Гран-Канарію, щоб відсвяткувати перемогу над раком підшлункової залози, але на другий день відпустки почав блювати кров’ю. Через розрив виразки чоловік ледь не загинув і переніс сім переливань крові після повернення на батьківщину.

Про це пише Lad Bible.

39-річний Пітер вирушив на курорт 13 березня разом із партнеркою Шарлін Гікман і другом, щоб відсвяткувати те, що він «щойно переміг рак».

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«Я вже шість місяців був без раку і подумав, що поїду кудись на тиждень. Мені зробили операцію з видалення підшлункової залози, де був рак. Ми не могли дочекатися, коли поїдемо. Я три роки проходив хіміотерапію, тож минуло чимало часу», — розповів батько двох дітей.

Проте вже на другий день відпочинку Пітерові стало зле. Він перебував біля басейну, коли раптово «вирвав літр крові».

«Я пішов до туалету, зробив три кроки й упав», — пригадав чоловік.

Працівники готелю викликали «швидку», після чого туриста доправили до найближчої лікарні. За словами Пітера, медики, схоже, не побачили серйозної проблеми та припустили, що причиною його стану міг бути «сонячний удар».

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«Я знав, що це не сонячний удар, тому що пробув там два дні й навіть не перебував на сонці», — сказав чоловік, додавши, що «пив багато води».

Після цього його виписали та порадили відпочивати. Однак уже вночі стан Пітера значно погіршився.

«Наступного ранку я прокинувся і сім разів ходив до туалету, а з мене постійно йшла кров. Ми подумали, що це ненормально. Наступного дня ми полетіли додому», — пояснив британець.

15 березня чоловік придбав квиток і повернувся до Британії. Одразу після прильоту він вирушив до Манчестерського королівського госпіталю, де лікарі діагностували внутрішню кровотечу.

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У кишківнику чоловіка «вибухнула» виразка

Як вважається, її спричинила виразка, яка «вибухнула» в кишківнику Пітера. Вона утворилася після операції з видалення підшлункової залози, проведеної в серпні 2025 року.

«Мені провели чотири ендоскопічні обстеження, під час перших трьох нічого не знайшли, а під час четвертого виявили виразку. Вони залишили там невелику частину підшлункової залози, через це навколо мого кишківника почала рости виразка, а потім вона розірвалася. Мені зробили сім переливань крові та невелику операцію. Я почувався жахливо. Мені сказали, що я мав померти біля басейну. Сказали, що навіть переліт назад міг мене вбити. Вони не розуміли, як я взагалі залишився живим», — поділився Пітер.

Колишній ландшафтний дизайнер зазначає, що «тепер одужує». Він зізнався, що пережите було надзвичайно важким, але йому пощастило вижити.

Чоловік «втратив кожну краплю крові у своєму тілі»

За словами чоловіка, втрата того, що він назвав «кожною краплею крові» у своєму тілі, фактично зруйнувала довгоочікувану святкову поїздку. Водночас Пітер радий, що вирішив повернутися додому.

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«Ми не почувалися там у безпеці, коли з мене йшла вся ця кров. Я буквально втратив кожну краплю крові у своєму тілі, я був мертвий. Мені дуже пощастило. Це зіпсувало відпустку. Щойно я почав блювати кров’ю, я зблід, мої губи стали абсолютно білими, і я подумав, що помру біля басейну», — розповів британець.

Найближчим часом він знову має пройти додаткові обстеження та ще одне переливання заліза. Після пережитого Пітер зізнається, що наразі не готовий планувати нову відпустку.

«Я надто боюся планувати ще одну відпустку. На щастя, під час польоту нічого не сталося», — сказав він.

До слова, 47-річна американка Лейсі Пеппер ледь вижила після некротичного фасціїту — бактеріальної інфекції, яка зруйнувала м’які тканини її ноги, промежини та сідниць. Жінка припускає, що заразилася через смажені креветки на побаченні.

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