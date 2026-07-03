Малюка вже вважали мертвим, але в морзі сталося те, чого ніхто не очікував: подробиці історії

Басейн / © Pixabay

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Після майже п’яти хвилин під водою 18-місячного хлопчика в Аризоні лікарі офіційно визнали мертвим. Однак уже за кілька годин судово-медичний експерт помітив слабке серцебиття, що стало початком неймовірної історії порятунку та гучного розслідування.

Про це пише Bild.

Надзвичайний випадок стався 8 лютого 2026 року у штаті Аризона. Маленький Вінсент Лоренцо Ф., якому було лише 18 місяців, впав у басейн і перебував під водою близько п’яти хвилин.

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Поки на місце їхали парамедики, рідні самостійно проводили серцево-легеневу реанімацію. Після цього дитину терміново доставили до медичного центру, де лікарі офіційно констатували смерть.

Втім, історія на цьому не завершилася. За даними ЗМІ, один із поліцейських, який перебував на місці, повідомив медикам, що помітив слабкі ознаки життя у хлопчика.

Згідно зі службовим звітом, офіцер стверджує, що звернув увагу лікаря на наявність пульсу. Однак, за його словами, медик відкинув це зауваження, наголосивши, що саме він відповідає за встановлення діагнозу.

Через кілька годин після того, як тіло доправили до моргу, судово-медичний експерт виявив надзвичайно слабке серцебиття.

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Він негайно підняв тривогу. Хлопчика екстрено транспортували медичним гелікоптером до дитячої лікарні у Фініксі, де лікарі розпочали боротьбу за його життя.

Спочатку медики побоювалися, що через тривале перебування під водою дитина могла зазнати тяжкого та незворотного ушкодження мозку.

Втім, подальші обстеження показали значно кращі результати. У хлопчика виявили лише невелику гематому, а вже за кілька днів він почав самостійно дихати. Однією з причин такого результату лікарі називають холодну воду басейну, яка могла знизити потребу мозку в кисні та частково захистити організм від важких наслідків.

Паралельно правоохоронці завершили первинне розслідування обставин трагедії.

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Під час огляду будинку поліцейські повідомили про сильний запах марихуани. Згодом тести матері та батька, за інформацією слідства, виявилися позитивними. Саме тому поліція рекомендувала прокуратурі розглянути питання про висунення подружжю кримінальних обвинувачень.

Нагадаємо, у США 82-річна Бетті-Лу Саммер отримала важкий тепловий удар та опіки 30% тіла після того, як заснула на металевому стільці біля басейну в екстремальну спеку понад 40°C. Розпечений метал спричинив глибокі опіки в місцях дотику. Жінка перебуває в критичному стані в реанімації.

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