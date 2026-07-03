Генерал НАТО розкрив слабке місце Росії: подробиці заяви

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

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Україна поступово перехоплює ініціативу у війні, завдаючи Росії ударів одразу на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях. Такі дії вже скорочують експорт російської нафти, руйнують військову логістику та виснажують ресурси окупаційної армії.

Про це заявив колишній постійний представник США при НАТО генерал-лейтенант Дуглас Люте в інтерв’ю програмі «Студія Захід».

За його словами, Україна цілеспрямовано атакує найчутливіше місце російської економіки — енергетичний сектор.

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«Україна дуже виважено зосередилася на тому, що для Москви є найважливішим — здатності отримувати прибутки від експорту енергоносіїв», — зазначив Люте.

Він стверджує, що внаслідок цих атак експортні можливості Росії вже скоротилися приблизно на 25–30%, що безпосередньо впливає на фінансування війни.

Окремо генерал звернув увагу на кампанію зі знищення російської військової логістики.

За його словами, останніми місяцями українські сили системно завдають ударів по залізничних вузлах, автомобільних дорогах, мостах, складах боєприпасів і транспортній інфраструктурі, яка забезпечує окупаційні війська на Донбасі та в окупованому Криму.

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Люте наголосив, що це дедалі більше ускладнює постачання російської армії. Як приклад він навів ситуацію в окупованому Криму, де, за його словами, через дефіцит пального, електроенергії та води частина росіян залишає півострів.

Як війна дронів змінює ситуацію на фронті

На тактичному рівні, зазначає генерал, триває масштабне протистояння безпілотників та високоточного озброєння. Саме це, за його оцінкою, значно ускладнило будь-які масштабні наступальні операції та фактично стабілізувало лінію фронту.

«Така війна значно ускладнює будь-яке маневрування та повернення територій», — підкреслив він.

Підсумовуючи свою оцінку, Дуглас Люте заявив, що бойові дії зараз відбуваються одночасно на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях.

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На його думку, саме комплексний підхід України дозволяє поступово перехоплювати ініціативу, посилювати тиск на Росію та знижувати її спроможність фінансувати й забезпечувати війну.

Україна «відрізає» Крим — останні новини

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму вночі 3 липня пролунала серія вибухів і працювала російська ППО. Звуки вибухів та стрілянини фіксували в районі аеродромів «Гвардейское», «Кача» та «Саки» у Новофедорівці, а також у Бахчисарайському, Сакському та Сімферопольському районах.

Крім того, мешканці Севастополя повідомили про вибухи біля мису Фіолент через нову атаку безпілотників. У місті Старий Крим та прилеглих селах зникло світло — попередньо, удар міг припасти на велику вузлову електропідстанцію «Марьяновка» у Красногвардійському районі, над якою очевидці помітили густий чорний дим. Наразі інформація про наслідки уточнюється.

Днями СБУ атакувала військовий аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму. Дрони СБУ влучили в цілі щонайменше п’ять разів, під удар потрапила інфраструктура летовища, зокрема ангари, де зберігалася бойова авіація.

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Зокрема, на момент атаки у двох ангарах перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. В ангарі з літаком Су-30СМ, орієнтовна вартість якого становить 30–50 мільйонів доларів, зафіксували пожежу.

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