РФ атакувала локомотиви на Дніпропетровщині: залізничники дивом уникли загибелі

Атака РФ на Дніпропетровщину 3 липня / © Олексій Кулеба

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Армія РФ увечері 3 липня дронами атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є нові руйнування.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

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За словами урядовця, пошкоджено два локомотиви. Залізничників врятувало те, що під час дронової атаки вони встигли вчасно спуститися в укриття.

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«Найголовніше — вдалося врятувати локомотивні бригади. Під час дронової загрози працівники перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих», — зазначив Олексій Кулеба.

Він підкреслив, що кожен такий удар завдає залізниці нових збитків. З початку року Росія знищила або пошкодила вже понад 200 локомотивів. Через це обсяги ремонтів постійно зростають, що потребує великих грошей. Попри постійні обстріли, залізниця продовжує працювати, а пошкодження швидко ремонтують, щоб поїзди ходили без затримок.

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Нагадаємо, Росія масовано атакувала Запоріжжя КАБами. Є загиблі та постраждалі. Серед поранених є двоє підлітків — 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина. Наразі у медичних закладах залишаються 12 пацієнтів.

Також Росія атакувала мережу АЗС на Полтавщині, Сумщині та в Харкові. Атаку на АЗС на Полтавщині підтвердив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами під час повітряної тривоги ворог ударив по заправці в Лубенському районі. Там пошкоджено обладнання, вікна та автомобіль. Відомо про 6 постраждалих.

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