Курс долара в Україні готує сюрприз: що зміниться у серпні 2026

Як зміниться курс долара / © ТСН.ua

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Курс валют в Україні знову штормить: під кінець липня вартість долара і особливо євро швидко пішла вгору. Зокрема, на готівковому ринку курс продажу долара перевищив 45 грн, курс євро прямує до 52 грн.

Чого очікувати від курсу у серпні, як дорога валюта змінить цінники на продукти і промтовари, з’ясував сайт ТСН.ua.

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Наші експерти: фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, станом на 29 липня готівковий долар коштував у середньому рекордні 45,12 грн/долар у продажу і 44,62 грн/долар у купівлі, готівковий євро — 51,61 грн/євро і 50,97 грн/євро відповідно. Та після того як Національний банк України 30 липня підвищив облікову ставку (відсоток річних, під який регулятор кредитує комерційні банки) з 15% до 15,5%, середній курс долара відкотився 31 липня на 10 коп., до 45,02 грн/долар у продажу і до 44,52 у купівлі. При цьому курс євро не змінився. Довідково: востаннє облікова ставка НБУ у січні поточного року була знижена з 15,5% до 15% річних.

Найвища ціна продажу долара на 31 липня була 45,20 грн, найнижча — 44,75 грн/долар. Максимальний курс купівлі становив 44,70 грн/долар. Найвища ціна продажу євро на 31 липня була 51,90 грн, найнижча — 51,34 грн. Максимальний курс купівлі становив 51,32 грн/євро.

Нацбанк на 31 липня встановив такі офіційні курси: 44,69 грн/долар і 51,27 грн/євро. За липень долар за офіційним курсом подешевшав на 6 коп., євро подорожчав на 20 коп. Співвідношення долар/євро за липень зросло з 1,14 до 1,15 долара за євро.

Чого очікувати від курсу валют в Україні у серпні 2026

Експерти дали песимістичні для гривні прогнози: її девальвація у серпні продовжиться.

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«Піднявши облікову ставку, НБУ намагається сформувати умови для підвищення привабливості гривні, але це не змінює девальваційних очікувань, — аналізує Андрій Шевчишин. — Регулятор прагне, щоб гривня більше залишалася на депозитах та в ОВДП (облігаціях внутрішньої державної позики) і не йшла на валютний ринок. Але зараз чинник міжбанківського ринку вищий, його дефіцит — більший, ніж чинник операцій з валютою населення. Тобто, на мій погляд, на прогнозний курс на серпень це не має суттєво вплинути, проте це фактор стримування ослаблення гривні. Рівень 45 грн/долар залишається ключовим і його подолання стане сигналом до переходу в нову реальність: 45–46 грн за долар. Але не скидаємо з рахунків євро, зміцнення якого дає НБУ можливість пом’якшити тиск долара до гривні, за рахунок зміцнення курсу євро».

Андрій Шевчишин вбачає, що за базовим сценарієм, долар протягом серпня подолає позначку у 45 грн і знаходитиметься у коридорі 45–46 грн/долар на міжбанківському ринку, євро буде в коридорі 50,5–52 грн/євро. Якщо продовжиться блокада українських портів, це призведе до суттєвого недоотримання держбюджетом надходжень від валютної виручки і штовхатиме гривню на міжбанку до верхньої межі коридору 46 грн/долар. Готівковий курс буде на 15–20 коп. вищим. Тобто за песимістичного сценарію долар на міжбанку продаватиметься по 46 грн, на готівковому ринку може бути 46,20 грн і вище. Експерт прогнозує, що наприкінці серпня збільшуватиметься попит на валюту, це додатково штовхатиме курс долара вгору.

Олег Пендзин зауважив: офіційний курс долара все ще нижчий за середньорічний курс, закладений у закон про держбюджет на 2026 рік (45,7 грн/долар).

«Пройшло сім місяців року, а офіційний курс долара нижче 45 грн, це спонукатиме Нацбанк поступово девальвувати гривню, — говорить Олег Пендзин. — Негативним чинником є блокування українських портів, і, на жаль, поки не видно, що будуть якісь домовленості на двосторонньому або навіть світовому рівні за участю ООН про розблокування. Адже можлива продовольча криза через значне зниження експорту українського зерна — це світова проблема. Саме тому я песимістичний: недоотримання нашим держбюджетом валютних надходжень стане чинником, через який гривня у серпні суттєво подешевшає. Вже невдовзі побачимо понад 45 грн/долар, до кінця серпня може бути 45,5–45,6 грн/долар».

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Олег Пендзин послався на офіційну заяву керівництва Нацбанку від 30 липня. Там, зокрема, визнано, що прогноз інфляції на 2026 рік збільшений з 9,4% до 10%, зважаючи на руйнування інфраструктури, тривале подорожчання пального, девальваційний тиск та зростання зарплат. Це, за висновками експерта, вказує, що у найближчий місяць варто очікувати подальшого здешевшання гривні.

Що буде з цінами у серпні

Очевидно, що дешева гривня — це збільшення цифр на цінниках, перш за все на імпортні товари. Олег Пендзин дав детальний прогноз, як зміняться протягом серпня ціни на основні групи продуктів та промислових товарів.

«Ціни у серпні формуватимуться під тиском двох протилежних трендів: сезонного здешевлення базових продуктів та проінфляційного впливу дорогої валюти та пального, — аналізує Олег Пендзин. — Оскільки паливний акциз та курс долара/євро демонструють зростання, собівартість логістики та імпорту підвищується. Вітчизняні товари реагують на це із затримкою у 2–3 тижні, тоді як імпорт дорожчає майже одразу».

Продукти харчування: сезонність проти інфляції

Городина набору для борщу (картопля, капуста, морква, буряк, цибуля) подешевшає ще на 15–25%, бо масовий збір урожаю з відкритих ґрунтів досягне піку. Огірки, помідори, кабачки впадуть у ціні на 20–30%. Імпортна продукція у цьому сегменті практично відсутня у серпні. Подорожчання дизельного пального частково нівелює сезонне падіння, оскільки витрати на перевезення з полів до міст зростуть. Вплив курсу долара мінімальний.

Ціни на кавуни, дині, яблука, груші знизяться на 10–15%. Ягоди (малина, лохина) наприкінці місяця почнуть дорожчати через завершення сезону. Однак пальне суттєво вплине на доставку кавунів з південних та центральних регіонів, через дорогу логістику «смугасті» не будуть рекордно дешевими.

Яйця курячі поступово подорожчають на 5–10% (на 1,5–3,5 грн/десяток). Чинники: сезонне зниження продуктивності птиці у спеку та скорочення пропозиції від домашніх господарств. Плюс вплив дорогого долара і пального через здорожчання комбікормів, ветеринарних препаратів (імпорт) та витрат на доставку готової продукції.

Хліб масових сортів також додасть у ціні 3–5% (0,8–1,2 грн на буханці). Попри новий урожай зернових, внутрішні ціни орієнтовані на експортний паритет. Вплив долара та пального високий. Хлібозаводи закладають у вартість нові тарифи на паливо для розвезення хліба (щоденна логістика).

Молоко та м’ясо (свинина, курятина) подорожчають ще на 3–7% (10–20 грн за кіло свинини). Основні причини: зменшення надоїв через спеку, висока вартість охолодження сировини, подорожчання логістики, на яку впливатиме вартість пального.

Значно, на 7–12%, можуть зрости в ціні морожена риба та морепродукти. Це повністю імпортний сектор ринку, тому вплив курсу долара і ціни пального максимальний.

Цукор подорожчає на 3–5% (1–1,5 грн/кг) через сезонний пік попиту (домашнє консервування) і збільшення вартості доставки.

Роздрібні ціни на соняшникову олію не зміняться, їх стримають очікування нового урожаю, треба звільняти полиці і склади. Додатковим стримуючим фактором є наявні залишки переробки. З цієї ж причини не дорожчатимуть і крупи, за винятком макаронних виробів з твердих сортів пшениці (переважно імпорт) через курс долара.

Промислові товари: дорогий одяг і дешеві каструлі

Початок навчального сезону та завезення нових осінніх колекцій збільшить вартість демісезонних одягу і взуття на 8–10%, бо курс євро/долара безпосередньо закладається у нові партії імпорту.

Через сезонний попит (початок навчального періоду) на 5–8% подорожчають базові гаджети (смартфони, ноутбуки). Це також стовідсотковий імпорт, який миттєво реагує на коливання долара.

Велика побутова техніка (холодильники тощо) зросте в ціні на 4–7% завдяки високому відсотку витрат на логістику у вартості. Габаритний імпорт дорожчає одночасно через курс валют і через нові тарифи на пальне.

Вартість телевізорів та стаціонарної аудіотехніки не зміниться, ціни стримає низький сезонний попит. Проте вартість нових поставок обраховуватиметься за вищим курсом валют.

І нарешті через традиційний літній розпродаж залишків та акції перед осіннім сезоном подешевшають на 5–10% газові та електроплити, дрібна кухонна техніка, кухонне приладдя (каструлі, посуд тощо). Продавці зменшать прибутки, щоб зберегти обсяги продажів.

Чого ж очікувати від курсу валют в Україні у серпні 2026

У серпні життя пересічного українця стане дорожчим. Заощадити можна буде лише на городині, бакалії та, образно кажучи, на новій каструлі, у якій цю городину або кашу можна буде приготувати. А от решта, починаючи від м’яса, і закінчуючи обновками до осені, вимагатиме більших витрат, ніж у липні.

Нагадаємо, через аномальну літню спеку та гостру посуху українські аграрії втратили значну частину врожаю картоплі, що неминуче призведе до стрімкого здорожчання цього овоча вже восени.

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