ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
542
Час на прочитання
1 хв

Ціни на бензин та дизель в мережах АЗС України — в кого дешевше

Окремі оператори підвищили вартість бензину та дизельного пального.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Пальне здорожчало

Пальне здорожчало / © Associated Press

Станом на 1 серпня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 81,70 грн за літр, дизелю — 90,98 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, деякі мережі АЗС підняли ціни на дизель та «дизель» преміум, а також на автогаз.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі ОККО, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн повідомляв, що нинішнє підвищення цін на бензин і дизель було очікуваним. За його словами, хоча світові ціни почали зростати ще 7 липня, українські мережі не поспішали переписувати цінники. Серед ключових причин експерт називає нове загострення на Близькому Сході. Другим чинником він називає дефіцит нафтопродуктів на європейському ринку.

Раніше експерти зазначали, що в Україні склалася непроста ситуація на ринку дизельного пального. Гуртові ціни вже перевищили роздрібні, а запас міцності для стримування вартості пального на автозаправних станціях практично вичерпано.

Експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев попередив — якщо уряд не вживе невідкладних заходів, літр бензину А-95 та дизпалива у серпні може коштувати до 100 гривень.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
542
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie