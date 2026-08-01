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Ціни на бензин та дизель в мережах АЗС України — в кого дешевше
Окремі оператори підвищили вартість бензину та дизельного пального.
Станом на 1 серпня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 81,70 грн за літр, дизелю — 90,98 грн за літр.
Про це повідомляє «Главком».
Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, деякі мережі АЗС підняли ціни на дизель та «дизель» преміум, а також на автогаз.
Наразі найдорожче пальне пропонують мережі ОККО, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне в Україні — останні новини
Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн повідомляв, що нинішнє підвищення цін на бензин і дизель було очікуваним. За його словами, хоча світові ціни почали зростати ще 7 липня, українські мережі не поспішали переписувати цінники. Серед ключових причин експерт називає нове загострення на Близькому Сході. Другим чинником він називає дефіцит нафтопродуктів на європейському ринку.
Раніше експерти зазначали, що в Україні склалася непроста ситуація на ринку дизельного пального. Гуртові ціни вже перевищили роздрібні, а запас міцності для стримування вартості пального на автозаправних станціях практично вичерпано.
Експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев попередив — якщо уряд не вживе невідкладних заходів, літр бензину А-95 та дизпалива у серпні може коштувати до 100 гривень.