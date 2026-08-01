- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 1 хв
ДТП на Львівщині: не розминулися легковик з автобусом, багато постраждалих
На трасі зіткнулися автівка та автобус з людьми — один із водіїв вилетів на зустрічну смугу.
У Львівській області сталася ДТП — зіткнувся легковик з автобусом. У результаті 11 осіб отримали травми.
Про це повідомили у поліції.
Аварія трапилася на ділянці автодороги «Дрогобич–Довголука» між містом Стебник та селом Доброгостів.
Автомобіль Skoda Octavia під керуванням 37-річного іноземця, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з рейсовим автобусом I-VAN, яким керував 46-річний мешканець району. У салоні автобуса перебувало 14 осіб.
«Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали: водій Skoda та дві його пасажирки, а також водій та 7 пасажирок автобуса», — уточнили у відомстві.
Слідчі почали розслідування, а правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, на Кіровоградщині сталася смертельна ДТП за участю двох легковиків. Загинула одна людина.