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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
1 хв

ДТП на Львівщині: не розминулися легковик з автобусом, багато постраждалих

На трасі зіткнулися автівка та автобус з людьми — один із водіїв вилетів на зустрічну смугу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці аварії

На місці аварії

У Львівській області сталася ДТП — зіткнувся легковик з автобусом. У результаті 11 осіб отримали травми.

Про це повідомили у поліції.

Аварія трапилася на ділянці автодороги «Дрогобич–Довголука» між містом Стебник та селом Доброгостів.

Автомобіль Skoda Octavia під керуванням 37-річного іноземця, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з рейсовим автобусом I-VAN, яким керував 46-річний мешканець району. У салоні автобуса перебувало 14 осіб.

«Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали: водій Skoda та дві його пасажирки, а також водій та 7 пасажирок автобуса», — уточнили у відомстві.

На місці аварії

На місці аварії

Слідчі почали розслідування, а правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, на Кіровоградщині сталася смертельна ДТП за участю двох легковиків. Загинула одна людина.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
284
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