ДТП на Львівщині: не розминулися легковик з автобусом, багато постраждалих

На місці аварії

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У Львівській області сталася ДТП — зіткнувся легковик з автобусом. У результаті 11 осіб отримали травми.

Про це повідомили у поліції.

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Аварія трапилася на ділянці автодороги «Дрогобич–Довголука» між містом Стебник та селом Доброгостів.

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Автомобіль Skoda Octavia під керуванням 37-річного іноземця, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з рейсовим автобусом I-VAN, яким керував 46-річний мешканець району. У салоні автобуса перебувало 14 осіб.

«Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали: водій Skoda та дві його пасажирки, а також водій та 7 пасажирок автобуса», — уточнили у відомстві.

На місці аварії

Слідчі почали розслідування, а правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, на Кіровоградщині сталася смертельна ДТП за участю двох легковиків. Загинула одна людина.

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